Nit de morts vivents, al Cine Imperial

Si sou adeptes a la nova sèrie d’HBO The Last of Us, o dels fidels amants de The Walking Dead, us interessarà la projecció anunciada per Sabadell Film Festival al Cinema Imperial, el 21 de febrer a les 20 h. Es tracta de La noche de los muertos vivientes, organitzada amb motiu del 55è aniversari del film nord-americà de George A. Romero.

Aquest clàssic del terror de 1968 ha exercit una notable influència dins el gènere i és sovint considerada la primera pel·lícula moderna de morts vivents. Va tenir molta repercussió social per estar protagonitzada per Duane Jones, un actor afro-americà. Tot i ser criticada inicialment per la seva violència gràfica, és un film amb molt de reconeixement per la crítica i va ser molt aclamat pel públic a tot el món.

La projecció del film anirà acompanyada de tres curtmetratges i sorpreses. A més, se sortejaran dos abonaments individuals per les maratons de la XI edició del Festival de Cinema de Terror de Sabadell.

L’entrada, per 7 euros, es pot adquirir per internet o a la parada del costat de les taquilles del Cinema Imperial.