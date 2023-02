Les estafes són cada dia més freqüents. L’augment de l’activitat a internet,a més, fa proliferar els ciberdelinqüents, que utilitzen tècniques com el phishing, l’smishing o altres modalitats. L’últim frau té a veure amb la suplantació d’un reconegut supermercat.

La Policia Municipal de Sabadell ha advertit a través de les xarxes socials d’un correu electrònic que es fa passar per Mercadona, demanant dades personals per rebre un premi. El cos emfatitza que cal esborra el correu i evitar accedir-hi.

#INFOPMS ⚠️Si reps un correu electrònic 📩 que suplanta la identitat d’un supermercat, i et demana dades personals per rebre un premi, no accedeixis i esborra el correu ❌📤No faciliteu cap tipus d’informació personal 🚨És un cas de #PHISHING🚨#Sabadell #SabadellSegura pic.twitter.com/3eJwFT6XAz — Policia Sabadell (@PoliciaSabadell) February 16, 2023

“Si reps un correu electrònic que suplanta la identitat d’un supermercat, i et demana dades personals per rebre un premi, no accedeixis i esborra el correu. No faciliteu cap tipus d’informació personal”, avisa. Es tracta d’un cas de phishing que pot afectar qualsevol ciutadà.