Les estafes són cada dia més freqüents. La majoria tenen com a objectiu sostreure diners d’un compte bancari o obtenir algun benefici econòmic directe. L’augment de l’activitat a internet fa proliferar els ciberdelinqüents, que utilitzen tècniques com el phishing, l’smishing o altres modalitats. Tot i així, encara hi ha estafadors que actuen en persona, presentant-se com a teòrics revisors del gas o altres serveis a les llars, assaltant persones vulnerables que, en ocasions, viuen soles.

A l’Àrea Bàsica Policial de Sabadell, es van rebre un total de 3.540 denúncies per estafes el 2022, segons dades del cos. Respecte a l’any 2019, previ a l’esclat de la pandèmia, hi ha hagut un increment de casos del 52% (2.329 fa tres anys). Les xifres són encara més alarmants si retrocedim una dècada. L’increment respecte al 2012 (410 registrades) és del 763%.

Les dades apuntades inclouen Sabadell, a més de Castellar del Vallès, Gallifa, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sabadell, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda i Sentmenat. En aquesta àrea, cada dia es van denunciar gairebé 10 estafes de mitjana l’any passat. Casos com el que han patit el Toni i la seva família el passat mes de gener.

“Un es mirava la caldera i li demanaven que obrís i tanqués l’aixeta”

“Van venir uns suposats revisors de la caldera a casa de la meva mare. Com que és un perfil habitual, els va deixar passar. Eren dues persones. Ella estava sola”, relata el Toni, veí de Sabadell. Un dels suposats operaris es mirava la caldera i li demanaven que obrís i tanqués l’aixeta. Mentrestant, a l’altre tècnic, ja li havia perdut la pista. La seva mare, de 82 anys, estava sent víctima d’una estafa. “’Tot està bé, marxem!’, li van dir”, sense deixar cap nom ni un document que acredités per quina empresa treballaven.

Poques hores després que marxessin de la casa, va arribar la desagradable sorpresa. “La meva germana té accés a les operacions del banc des que la nostra mare va patir un ictus fa un any. Durant la tarda, va veure que hi havia diferents reintegraments des del caixer automàtic en el compte”, narra ell. En trucar-la, van descobrir que no era ella qui estava realitzant les operacions: “jo estic a casa!”. Quan va anar a mirar el bolso, estava obert i en el seu moneder hi faltaven els diners en efectiu i dues targetes. En total, els estafadors li van sostreure uns 1.200 euros.

Procés obert amb l’entitat bancària

Ràpidament, van trucar al banc per anul·lar les targetes i als Mossos per presentar la denúncia. Fins i tot, els lladres havien operat fora de Sabadell. Després d’un llarg procés de reclamacions i tràmits, van obtenir la devolució de l’import que els havien sostret. En primera instància, l’entitat bancària va procedir al reingrés. Uns dies més tard, però, després d’una avaluació interna, li van tornar a retirar els diners argumentant que les operacions s’havien fet utilitzant la contrassenya correcta. “Qualsevol lladre pot hackejar una targeta”, denuncia ara ell, incrèdul davant la resposta del banc.

Actualment, el cas continua en vies de resoldre’s definitivament. El compte, assenyala, ha quedat amb números vermells. “El banc es renta les mans i lluny de donar suport al seu client, es desentén”, lamenta. Les estafes continuen augmentant davant la indefensió que moltes vegades senten els clients, que han de veure com a l’impacte emocional de patir l’atac, a més, s’hi suma la importència de continuar sense recuperar allò que és seu.