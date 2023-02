Fira Sabadell acull aquest divendres a partir de les 19 hores una de les trobades més esperades de l’any per part dels amants de les arts marcials. Sota el nom de ‘Dogfight Wild Tournament’, el popular youtuber català Jordi Wild ha organitzat a la ciutat una vetllada amb alguns dels lluitadors més importants del panorama.

Wild, conegut pels seus canals “El Rincón de Giorgio” i el podcast “The Wild Project”, és un gran amant dels esports de contacte i ha volgut organitzat una vetllada com ja han fet altres companys del sector, com l’streamer Ibai Llanos, tot i que afegint un punt més de rigor en les batalles.

Els combats, que es presenten amb diverses modalitats, es podran seguir també a través d’internet, en el canal de Youtube del comunicador bagenc. La cita, anunciada pel propi Wild com “un espectacle i una guerra oberta com no s’haurà vist”, comptarà amb sis enfrontaments amb format diferent. Els cara a cara arriben amb el nom de Bare Knuckle, MMA (arts marcials mixtes), la Mort súbita, un 2vs1 i un David contra Goliat, que seran retransmesos des de Sabadell.

Els protagonistes que saltaran al quadrilàter seran Alex Quílez Salah Eddine; Mireia García i Zurimay; César Alonso, Tomás Luján i Luis Ramírez; Franco Tenaglia i Abner Lloveras; Raymison Formiga i Roger Dalet; i Aitor Gaspar i Tarnadzhiev.

Les arts marcials mixtes (sovint conegudes per les sigles en anglès MMA) són arts marcials que incorporen tècniques de diferents arts marcials. En l’actualitat, les arts marcials mixtes que han aconseguit major efectivitat incorporen tant cops, com tècniques de lluita en peus, i a terra, les arts marcials mixtes poden ser practicades a través d’un esport de contacte de manera regular o en un torneig en el qual dos competidors intenten vèncer cadascun a la seva oponent usant un ampli rang de tècniques d’arts marcials permeses, com cops de puny i puntades, agafades, projeccions i palanques.

Què són les arts marcials mixtes?

La vetllada, en directe: