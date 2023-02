Miki Lladó rectifica: “Va ser un moment de frustració, demano disculpes”

El tècnic del Centre d’Esports, Miki Lladó, es va convertir en protagonista a la sala de premsa del Nuevo Pepico Amat amb unes duríssimes declaracions contra l’actuació de l’àrbitre, donant a entendre que la vinculació del patrocinador de l’Eldense, Finetwork, amb la Federació Espanyola, podia haver influit. Les reaccions, en calent, no es van fer esperar. El tècnic del conjunt alacantí, Fernando Estévez, va considerar-ho molt greu i fins i tot va demanar que el seu club prengués mesures legals si calia. Al mateix túnel de vestidors, diferents testimonis van confirmar al Diari de Sabadell les paraules del segon tècnic, Antonio Castaño, qui, cridant, va dir: “això és una vergonya, ens hem guanyat el lideratge i el respecte al camp”, en al·lusió a l’entrenador arlequinat.

Hores més tard, Miki Lladó va voler rectificar, primer en declaracions al programa Carrusel Canalla de la SER i aquest mateix dilluns al Diari de Sabadell. “Les declaracions van formar part de la frustració del partit i l’emprenyament del moment, no puc estar content. L’Eldense va líder per mèrits propis i jo no vaig ser respectuós. No podem vincular un club amb una empresa i la federació. Hem de ser capaços d’abstraure’ns d’unes circumstàncies”.

També va voler fer entendre que “la situació ve de més lluny. La sort en els petits detalls arbitrals no estan caient del nostre costat i el got es va omplint i omplint… De totes maneres, no es pot perdre la serenitat i cal analitzar-ho tot millor. He d’aprendre dels errors i rectificar quan t’has equivocat. Per això entono el meu ‘mea culpa’ i demano disculpes públicament”.

Sanció: més de dos partits?

Miki Lladó sap que serà sancionat. Ara falta saber per quants partits. L’àrbitre va reflectir a l’acta que la vermella va ser per llençar una ampolla d’aigua a la gespa de manera agressiva i dir-li al quart àrbitre: “Això és una vergonya”. Un mínim de dos partits semblen assegurats, però li podria caure algun més. Caldrà esperar el dictamen del Comitè de Competició d’aquest dimecres.

D’altra banda, també serà sancionat Alberto Fernández per la vermella directa que va veure en el minut 87 per una entrada al mig del camp que el col·legiat va interpretar com a perillosa per la integritat física del rival. Una baixa molt sensible per afrontar el decisiu duel de diumenge (19 h) a la Nova Creu Alta davant l’UD Logroñés, un equip en plena caiguda lliure: 15 jornades sense conèixer la victòria.

Pintada a la Nova Creu Alta

En un altre àmbit, a l’exterior de l’Estadi de la Nova Creu Alta, en una zona propera a la tribuna, ha sorprès l’aparició d’una pintada on es pot llegir ”Calzada vete ya’. Un reflex de la preocupant situació que travessa, esportivament, el Centre d’Esports.