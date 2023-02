Miki Lladó esclata contra l’àrbitre: “Ha desequilibrat el partit, el penal ha estat una situació dantesca”

Amb cara de circumstàncies ha aparegut Miki Lladó a la roda de premsa oficial. Havia estat expulsat i no ha dubtat a carregar contra l’actuació del col·legiat murcià Salvador Lax Franco i també de les situacions que pateix l’equip aquesta temporada segons la seva versió. La situació s’ha escalfat quan ha fet una al·lusió directa al patrocini del club eldenc, Finetwork.

PLANTEJAMENT: “Penso que ha estat bé. Hem fet un plantejament conservador, defensar en camp propi, no concedir gairebé res i sortir a la contra. Potser hauríem pogut fer alguna més en algunes situacions favorables a la primera part. Ells pràcticament no han inquietat res. No han trobat el camí”.

BONA SORTIDA: “Sabíem que els partits s’han de madurar i a la segona meitat l’equip ha sortit molt bé. Hem tingut el cop de cap de Pau Resta i la falta d’Alberto Fernández al pal, peró ha arribat la jugada del penal”.

POLÈMICA: “Estava sent un partit molt igualat, disputat, i l’àrbitre l’ha desequilibrat en una acció molt dubtosa. El pitjor és que ha trigat més de 30 segons a assenyalar el penal. Ha estat una situació dantesca. Estava jugant el líder contra un equip en zona de descens, però els partits s’han de guanyar al camp. L’àrbitre mai pot ser el protagonista. La meva expulsió? Per tirar una ampolla d’aigua a la gespa que estava molt seca. Han rigut a la nostra cara”.

AL·LUSIÓ AL PATROCINADOR: “Després arriba l’expulsió d’Alberto Fernández per una jugada al mig del camp… Tots sabem que el patrocinador de l’Eldense (Finetwork), també ho és de la Federació Espanyola… Doncs res, tot fantàstic! Que consti que l’Eldense té un gran equip i m’agrada la proposta del seu entrenador, però s’ha de guanyar en igualtat de condicions. Quants penals ens han xiulat a favor aquesta temporada? Només dos, al Johan Cruyff i Sòria… Penso que el Centre d’Esports, com a club i institució, hauria de fer una queixa”.

ARA, MÉS QUE MAI: “És una situació complicada, però l’equip ha demostrat que vol i dóna la cara davant rivals de gran nivell com el líder. Tenim energia i això és el més important. Ara hem d’estar tots units i continuar remant. Contra l’UD Logroñés hem de guanyar tant sí com no, no ens queda una altra cosa. També hem de comptar amb la nostra afició, com ha fet el públic d’Elda. Aquesta derrota d’Elda penso que ens reforça encara més per sortir per la victòria diumenge vinent”.

DEBUT D’ORTOLÁ I RAUL BAENA: “Estic molt content de l’Adrià. Ha fet un bon partit, amb intervencions rellevants sobretot quan ens hem quedat amb deu. Raúl necessita minuts per reconnectar-se i agafar el ritme, per això l’he canviat al descans. No té cap problema físic”.

Resposta

El tècnic de l’Eldense, Fernando Estévez no ha volgut entrar a valorar les paraules de Miki Lladó, però ha considerat “molt greu” les seves insinuacions sobre el patrocinador Finetwork. “Si això ha sigut així, penso que hi podria haver motius de denúncia, és una cosa del club. L’únic que puc assegurar és que Finetwork ja no és el patrocinador de la Federació Espanyola de futbol des de fa setmanes. Jo mai parlo de l’actuació dels àrbitres i ho vaig deixar clar la setmana passada a Castelló”, ha manifestat.

Sobre el partit ha comentat que “hem generat moltes arribades a l’àrea i córners, però ens ha costat. El Sabadell ha fet un bon partit també defensivament. El penal, per a mi, és molt clar”.

UD Logroñés : canvi de tècnic

Tot apunta que el pròxim rival del Sabadell, l’UD Logroñés, arribarà a la Nova Creu Alta amb nou entrenador. L’última derrota davant el Murcia -ja són 15 jornades sense conèixer la victòria- hauria condemnat al tècnic Natxo González. La destitució es podria fer oficial a les pròximes hores i fins i tot ha sonat l’exarlequinat Pedro Munitis per ocupar el seu lloc. En el club de La Rioja també militen els exarlequinats Eudald Vergés i Xavi Boniquet. Una final, la de diumenge (19 h), vital per la permanència.