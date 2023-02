El Sabadell surt indignat per l’arbitratge del Nuevo Pepico Amat (1-0)

Pena màxima. El Sabadell, després de fer un partit molt seriós i mereixedor d’un bon resultat, ha sortit indignat del Nuevo Pepico Amat per l’arbitratge del murcià Salvador Lax Franco. Un penal molt protestat en el minut 65 ha decantat la balança en favor de l’Eldense i la cirereta ha estat l’expulsió d’Alberto Fernández que serà baixa en el duel contra l’UD Logroñés.

Com s’ensumava, els últims fitxatges del mercat d’hivern, Adrià Ortolà i Raúl Baena, s’han convertit en les grans novetats a l’onze de Miki Lladó. El tècnic ha apostat per l’experiència i gairebé un catenaccio amb set jugadors de tarannà marcadament defensiu per intentar frenar l’empenta d’un Eldense que ha començat el partit fora del lideratge després de la victòria matinal del Castellón davant l’At. Balears. El Nuevo Pepico Amat, amb entrades populars, s’ha omplert.

A la primera part, el pla de Miki Lladó ha funcionat gairebé a la perfecció. Per una banda, ha refredat el joc del conjunt alacantí, tancant vies d’accés a l’àrea d’Ortolá i provocant símptomes d’ansietat i precipitació en els locals. Només Cris Montes, per la banda dreta, ha creat problemes amb les seves vertiginoses incursions. El Sabadell tenia clar el que volia fer i, de fet, ha creat més perill en les seves arribades que l’Eldense. Les dues primeres protagonitzades per Alberto Fernández. La millor opció ha estat un xut de Cristian Herrera que ha obligat a Guille Vallejo a una gran intervenció per evitar el gol.

Tot i el seu domini i l’empenta del públic, l’equip de Fernando Estévez no ha estat capaç de trenar la teranyina arlequinada. Ortolà només ha hagut d’aparèixer per desviar un cop de cap de Nieto a la sortida d’un córner, demostrant la seva qualitat. El Sabadell ha arribat al descans amb bones sensacions. Amb una mica més de convicció en atac podia fer més mal a un Eldense incòmode i sense idees

Pal, penal i polèmica

La bona dinàmica arlequinada ha tingut continuïtat a la represa. Un Sabadell amb més ambició i que volia la pilota ha posat la por al cos al conjunt local. Ha avisat Pau Reta amb una rematada de cap a la sortida d’un córner que s’ha perdut per sobre del travesser i poc després, Alberto Fernández, amb el llançament d’una falta molt llunyana, ha estavellat la pilota al pal, quan Vallejo estava ja superat.

S’ha fregat el 0-1 i la inèrcia del partit semblava esperançadora. Fins que ha arribat la jugada clau del partit: una centrada a l’àrea, un rebuig i… penal. L’àrbitre ha trigat més de 10 segons a assenyalar el punt fatídic, per unes suposades mans de Guillem Molina, a instàncies de seu assistent i la pressió ambiental, tot sigui dit. De res han servit les protestes, només per veure grogues Guillem i Ortolá, batut per Cris Montes des dels onze metres.

Miki Lladó ha revolucionat l’equip amb l’entrada de Vargas, Astals i Altimira, però el partit ja feia massa pujada. L’Eldense, en canvi, ha optat per canvis més de contenció, com l’entrada de l’exarlequinat Pedro Capó. Al contracop, els locals han pogut sentenciar en dues oportunitats molt clares que ha frenat Ortolá. La possible reacció dels últims minuts s’ha vist avortada per l’exagerada expulsió, amb vermella directe, d’Alberto Fernández, per una entrada al mig del camp. També ha estat expulsat el tècnic Miki Lladó per llançar una ampolla d’aigua a la gespa. Ho ha intentat tot el Sabadell, però ja no ha pogut generar cap situació de gol per empatar. El Sabadell continua en zona de descens i es jugarà bona part de les possibilitats de permanència en la final del diumenge vinent contra l’UD Logroñés a la Nova Creu Alta.

FITXA TÈCNICA

Eldense: Vallejo; Toni Abad, Carlos Hernández, Diego González, Correia, Cristian López (Joel Jorquera, m. 58), Cris Montes (Fran Carnicer, m. 81), Sergio Ortuño (Jesús Clemente, m. 81), Juanto Ortuño (Pedro Capó, m. 69), Núñez (Alex Bernal, m. 58) i Manu Nieto.

Sabadell: Ortolá; Adán Gurdiel (Vargas, m. 66), Pau Resta (Sergio Altimira, m. 68), César Morgado, Pujol, Guillem Molina, Alberto Fernández, Raúl Baena (Corbalán, m. 46) (Jaume Piñol, m. 79), Moha, Àlex Sala i Cristian Herrera (David Astals, m. 66).

Àrbitre: Salvador Lax Franco (Comitè murcià). Grogues: Núñez; César Morgado, Guillem Molina, Àlex Sala, Ortolá; Vermella. Alberto Fernández (m. 87, amb vermella directe) i Miki Lladó.

Gol: 1-0, minut 65: Cris Montes de penal.

Incidències: 3.800 espectadors en el Nuevo Pepico Amat. Els preus populars han propiciat un ple gairebé absolut.

FOTOS: LLUÍS FRANCO