Demanen 28 anys i mig de presó per a un veí del Vallès per disparar contra un camioner

La fiscalia demana 28 anys i mig de presó per a un lladre multireincident que va disparar contra un camioner a Vilanova de la Barca (Segrià) el gener de 2020. Es tracta d’un veí del Vallès Occidental de 39 anys que va encadenar una sèrie de fets delictius iniciats a Barcelona després de robar una furgoneta que tenia les claus posades i va acabar a les Borges Blanques on va ser detingut per la policia. Està acusat dels delictes d’assassinat en grau de temptativa, diversos robatoris amb força, tinença il·lícita d’armes, i intimidació i amenaces. El camioner, que va rebre tres trets, va estar ingressat a l’UCI durant més de dues setmanes i va patir estrès posttraumàtic. El judici es farà a l’Audiència de Lleida del 27 de febrer al 3 de març.

Un periple delictiu iniciat a Sant Cugat

Segons fiscalia, l’acusat va començar el seu periple delictiu el 15 de gener de 2020 quan es va endur una furgoneta amb les claus posades a Barcelona. El 25 de gener de 2020 es va dirigir amb aquest vehicle cap a Sant Cugat del Vallès on va posar prop de 30 euros de combustible sense pagar. Posteriorment, va tornar a posar benzina en una gasolinera de Molins de Rei (Baix Llobregat) i va marxar sense abonar més de 70 euros.

La matinada del 26 al 27 de gener va anar amb la mateixa furgoneta robada cap a Vilanova de la Barca, on va començar a perpetrar un seguit de robatoris i amenaces que el van dur fins a les Borges Blanques, on va ser detingut per la policia.

La fiscalia li demana 8 anys de presó per un delicte continuat de furt en concurs amb robatori amb força continuat amb l’agreujant de reincidència; 12 anys de presó més per un delicte d’assassinat en grau de temptativa, a més de la prohibició de comunicar-se o acostar-se a menys d’un quilòmetre de la víctima durant 10 anys; 7 anys i mig de presó per un delicte de furt en concurs amb robatori amb intimidació i amenaces, i 1 any de presó per tinença il·lícita d’armes.