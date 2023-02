Andalusia i Catalunya, una història d’agermanament

Molts andalusos consideren Catalunya com ‘la novena província’. I no és casualitat, ja que entre els anys 50 i 70 gairebé un milió d’ells van emigrar cap a una terra que, amb els anys, han pogut considerar casa seva. A Sabadell també vam acollir part d’aquesta diàspora. Per a homenatjar-los i per recordar la seva terra, l’Agrupació Andalusa de San Sebastián de los Ballesteros ha celebrat un any més el dia d’Andalusia. Com sempre en una Masia de Can Rull plena de gom a gom.

Art i memòria

L’acte ha començat amb un ball de sevillanes. Les bailaoras dels Ballesteros han mostrat tot el seu art amb el repic dels tacons i les palmes. Després de l’actuació, han començat els parlaments. El primer ha estat el de Joaquín Lesmes, president de l’agrupació. Lesmes ha començat el seu discurs destacant tot el que els andalusos han aportat al conjunt d’Espanya. Aspectes com l’esforç a la mà d’obra, així com la cultura i la gastronomia. “Els andalusos som de caràcter obert, alegre i tolerant. Amb una filosofia i valors de convivència que cal reivindicar, som molt més que estereotips”, ha destacat.

Lesmes també ha dedicat unes paraules a Catalunya, la seva terra d’acollida i la de molts dels seus companys. “Agraïm la solidaritat que va tenir en acollir-nos, sempre hem tingut una convivència exemplar. Ens sentim orgullosos de ser també catalans adoptius”.

Terra de trobada

A continuació ha estat el torn de José Gabriel Rodríguez, convidat especial de l’acte. L’escriptor andalús ha presentat el seu llibre ‘Andalucía: tierra de encuentro, un viaje por nuestras raíces’, un repàs de la història de la seva terra. Rodríguez ha parlat de l’orgull de ser català i andalús i ha llegit uns versos del seu llibre. A continuació ha destacat Andalusia com una terra rica i diversa. Finalment, ha parlat de la història, tradicions i gastronomia andaluses.

L’esdeveniment també ha comptat participació política. Així doncs, des de l’ajuntament ha intervingut la 4t Tinenta d’Alcaldessa, Montserrat González. Pel que fa a les altres formacions s’ha pogut veure als alcaldables Gabriel Fernàndez (ERC), Cuca Santos (PP) i Joan García (Cs).

Com a cloenda de l’acte, que ha servit de prèvia pel dia d’Andalusia-que se celebra el dia 28 de febrer- s’ha realitzat un aperitiu per a tots els assistents.