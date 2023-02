Andi Sabadell inaugura el nou local d’inserció laboral Xic x Xics

Andi Sabadell ha inaugurat el nou espai Xic x Xics al carrer Sant Cugat 48, on es desenvolupa una de les principals activitats del programa d’inserció laboral de l’entitat. El projecte no és pas nou: fa una dècada que es va posar en marxa a Sabadell i està adreçat a persones amb diversitat funcional en procés d’inserció laboral. És una formació pràctica per a persones que volen accedir al mercat laboral. Els usuaris d’Andi reciclen productes d’infants fins a 6 anys com ara roba, joguines, sabates i complements. I, després, es posen a la venda. D’aquesta manera, poden adquirir també habilitats d’atenció al públic, gestió econòmica i d’un comerç.

Per primer cop, el punt de recollida solidari i el taller estan units al mateix espai. “Unir botiga i taller és un encert, quan no entra gent a comprar, els usuaris poden treballar al taller”, considera la presidenta d’Andi Sabadell, Dolors Pallàs. Què fan, els usuaris d’Andi al taller? S’encarreguen d’acondicionar els productes que recullen: seleccionen els productes en bon estat, renten la roba i l’etiqueten i emmagatzemen. Al taller hi ha dos grups que es dediquen a reciclar i, cada dia, dos participants del projectes atenen el públic i posen al dia el punt solidari.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reconegut la tasca d’Andi: “Les administracions arribem on arribem, intentarem ajudar més. Però si no fos per les entitats i les empreses amb responsabilitat social, no arribaríem”, ha expressat. Farrés ha lloat l’impuls d’aquests espais i considera que “cal donar oportunitats laborals als joves”. L’acte d’inauguració també ha comptat amb la presència de l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés, la Síndica de Greuges, Eva Abellan i patrons de la La Fundació Barnola-Vallribera, Maria Ramoneda i Lluís Saila.