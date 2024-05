Com serà la nova sala per a les famílies de l’UCI de Nounats del Taulí?

La renovació de l’Espai famílies de l’UCI de Nounats del Parc Taulí ja comença a prendre forma. I són les famílies qui determinaran com ha de ser. La setmana passada es va fer el primer grup focal per definir l’espai; i prèviament, s’havia fet una enquesta a 150 famílies, convidant-les a participar en aquest grup.

El cap d’Experiència Pacient i Participació Ciutadana, Víctor Vergés, va dirigir la dinàmica amb famílies d’infants que havien estat ingressats en la Unitat de Nounats, per identificar les necessitats no cobertes de l’antic espai i començar a definir com hauria de ser aquest el nou. Van participar diferents perfils de famílies: algunes havien passat pocs dies amb els seus nadons ingressats i d’altres més, o fins i tot, algunes que hi són ara com ara. Això, amb la intenció de millorar l’experiència dels familiars –mares, pares, germans…– i la seva estada durant un ingrés a l’UCI de nounats.

Què demanen les famílies?

Durant la sessió es van identificar set grups de necessitats. Menjar i cuinar, descans i dormir, oci i entreteniment, privacitat i intimitat, teletreball, higiene i lavabo, espai per a germans i altres percepcions.

Totes les famílies participants van insistir en la importància de tenir un espai multifuncional, confortable i lluminós per tenir la millor estada possible, durant la difícil situació de l’ingrés del seu nadó. Després d’aquesta trobada, el següent pas serà analitzar totes les aportacions per començar a elaborar el full de requisits de l’espai.

‘Com a casa’ és el projecte del Parc Taulí en col·laboració amb les famílies dels nadons ingressats a la Unitat de Neonatologia i UCI Neonatal, i la societat civil per millorar la sala de famílies de l’UCI de Nounats. El Parc Taulí és un hospital d’alta complexitat on cada any hi ha uns 2.000 parts, dels quals 250 nadons requereixen l’ingrés a la Unitat Neonatal.