Lluís Matas visita a Carles Puigdemont a Brussel·les

L’alcaldable de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha visitat aquest diumenge l’expresident català Carles Puigdemont, a la capital belga. El juntaire ha aprofitat la trobada per explicar-li el projecte de la seva candidatura i fer-li un repàs dels últims 4 anys de la formació a l’Ajuntament de Sabadell. Entre altres destacant la seva gestió en els programes de projecció de ciutat i turisme, així com transformació de Gran Via i Ripoll. Com a obsequi li han regalat dos llibres d’autores sabadellenques, Montse Barderi i Maite Soler.

“Hem parlat sobre la situació jurídica i les properes sentències dels tribunals europeus i espanyols sobre els exiliats”, ha afegit Matas. Per la seva banda Puigdemont ha traslladat el seu suport al projecte del partit.