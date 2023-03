Homenatge al cabaret més emblemàtic a l’Espai Àgora

L’Espai Àgora acull aquest divendres a les 21.30h l’espectacle Històries de Cabaret, que està integrat per les cançons i els moments més emblemàtics de musicals i pel·lícules del gènere. Tres actrius, que es despleguen a la perfecció com a cantants i ballarines, protagonitzen l’obra amb una posada en escena i un vestuari fidels a les cançons, molt populars. Per exemple, New York, New York, You and me o Welcome to Burlesque.

Dues de les cantants i ballarines de cabaret són les germanes sabadellenques Marta i Maria Torras, que estaran acompanyades de Norma Ros. Les 11 cançons de l’espectacle estan conduïdes per la figura del mestre de cerimònies, Carlos Franganillo, que interpreta un personatge molt present als cabarets dels anys 30 i 40 i que aporta el toc d’humor a l’espectacle. La força dels números musicals i els textos conjuguen un espectacle divertit, intens i amè per a tota mena de públic.

Històries de Cabaret, dirigit per Maria Torras, es va representar durant l’estiu passat al Club 61 de Barcelona. Des d’aleshores, l’espectacle ha empès una gira per Catalunya, que aquesta setmana arriba a Sabadell.