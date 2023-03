En Comú Podem: “Les polítiques educatives no han estat un eix principal en aquest mandat”

Sabadell en Comú Podem ha celebrat aquest dissabte al matí al Casal Pere Quart un debat obert sobre propostes educatives. “Una trobada importantíssima per a reflexionar sobre polítiques educatives”, en paraules del seu candidat Joan Mena. En la seva atenció als mitjans, l’alcaldable dels comuns, ha explicat alguns dels seus punts en la matèria.

Recuperar el fòrum educatiu

“Volem implementar un pacte local per a l’educació pública cosa que trobem molt necessari per a la ciutat”. Segons Mena, això exigeix recuperar el fòrum educatiu i oferir més places públiques així com millors equipaments educatius. “No pot ser que trobem 200 famílies sense plaça a les escoles bressol o que hi hagi barracons al Virolet”, ha assegurat. El candidat dels comuns també ha parlat de la millora del programa d’equitat educativa: “El barri o condició econòmica d’un alumne no pot influir en el seu desenvolupament educatiu, no volem estudiants de segona” i ha fet menció en les ofertes d’educació en el lleure: “Són activitats extraescolars públiques que arribin a tots els alumnes”.

Crítica a la gestió municipal

A la seva intervenció, Mena, també ha aprofitat per destacar la tasca de Joan Berlanga-exregidor d’Educació-a la seva etapa al govern municipal, tot criticant l’actual gestió del PSC: “Tenim un govern que es dedica més a les polítiques d’aparador i propostes sense sentit com el Surfcity i les llums de Nadal”.

Per Joan Berlanga, present i participant en l’acte, les polítiques educatives del PSC han posat en manifest que “No han sigut un eix principal en aquest mandat”. De fet, ha assegurat que hi ha hagut un retrocés: “Al mandat anterior vam fer moltes polítiques que en aquest s’han aturat o han desaparegut, en 4 anys no hi ha hagut cap gran política educativa nova”. És per això que l’excap de llista dels comuns ha demanat el vot per Mena: “Amb ell l’educació tornarà a ser un eix central de la política municipal”.

“Molta participació”

L’acte d’aquest dissabte, emmarcat dins les jornades de ‘Suma i Escolta’, ha aplegat una quarantena de persones al Casal Pere Quart. Segons Mena aquests actes realitzats pel partit, per a rebre propostes a l’hora d’elaborar el programa electoral, han tingut “molta participació”. Pel candidat dels Comuns la gran participació ha evidenciat que “La gent té ganes de dir i aportar, que se’ls tingui en compte. Són essencials per a dissenyar la Sabadell que volem”.