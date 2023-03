Una ‘Caravana per la sanitat pública’ es mobilitza als carrers de Sabadell

Aquest dissabte una carvana de cotxes ha recorregut els carrers de Sabadell. De nord a sud de la ciutat desenes de vehicles s’han mobilitzat a la convocatòria de la Plataforma per la Pediatria i la Sanitat Pública de Sabadell. La caravana, que ha sortit del Cap de Can Rull, ha consistit en una marxa lenta que ha circulat per la ciutat fins a arribar al Taulí, on s’ha llegit un manifest.

Durant el trajecte, els conductors han reivindicat millores a la sanitat pública com més recursos i personal. Per Manuel Navas, president de la Federació d’Associacions de Veïns (FAVS) la Generalitat “no ha après res de la pandèmia”. Segons ell, les institucions “no aborden correctament els problemes estructurals que existeixen actualment”. Navas també ha destacat la falta de personal al CAP de Can Llong i al Taulí, la manca d’especialistes en pediatria o les llargues llistes d’espera entre altres.

La marxa en cotxe, com han aclarit els convocants, s’ha realitzat d’aquesta manera per arribar a més punts de la ciutat i fer més visible la convocatòria. La mobilització s’emmarca dins d’un cicle de protestes i no descarten fer-ne més fins a aconseguir resultats.