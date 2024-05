Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Toca girar pàgina al calendari. Ho fem repassant les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell. L’actualitat, farcida d’informacions rellevants.

El Banc Sabadell i el BBVA han confirmat aquest dimarts que estan en contacte per avaluar una possible fusió, segons ha comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Com veuen l’operació els actors econòmics de la ciutat?

Sis empreses d’àmbit nacional i internacional obriran un nou establiment al renovat edifici Llac Center de Sabadell, a l’Eix Macià. Serà el nou centre comercial d’aquest emblemàtic edifici sabadellenc, encara que cadascun dels negocis funcionarà de manera independent, amb accés des del carrer, l’avinguda de Francesc Macià.

El futur dels ànecs que viuen al llac del parc de Catalunya ha provocat una allau de missatges de preocupació per part de la ciutadania de Sabadell. Molts veïns han traslladat -sobretot a través de les xarxes socials- la seva preocupació pel desenvolupament de les aus que estaven habituades a trobar aigua en l’indret. La solució ja està sobre la taula.

La sequera que viu Sabadell i la resta de Catalunya va viure aquest passat dilluns un episodi que va servir per reduir l’estrès hídric que pateix la flora i la fauna de la ciutat. Durant 24 hores, amb més o menys intensitat –amb especial incidència de 17 a 19 hores, quan es van superar els 30 litres– les precipitacions van monopolitzar un dia que van deixar registres històrics.

És ben sabut que la Colla de Sabadell dominava l’art de fabricar-se enemics. En una de les seves polèmiques accions, va demanar a uns quants escriptors de la ciutat que portessin les seves obres literàries al Casino dels Senyors, el pis al carrer dels Gitanos on es reunien. I la crida va tenir efecte. Però no volien les obres per llegir-les. Totalment al contrari, les van crucificar amb claus, tot creant la paret dels llibres que no s’han de llegir.