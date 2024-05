La farmàcia de Sabadell que surt a caminar amb els seus clients: “Acompanyem la gent gran a portar una vida sana”

Consells nutricionals, caminades al riu Ripoll i campanyes de salut cada mes. La Farmàcia La Romànica ha organitzat una caminada amb clients i veïns del barri per a promoure la salut i els bons hàbits. I és que, la farmàcia, per segon any consecutiu, organitza campanyes de salut mensuals per a promoure els bons hàbits entre els sabadellencs.

En aquest sentit, aquest mes s’ha impulsat la campanya per a conscienciar sobre la importància d’una alimentació saludable i l’exercici físic i més d’una trentena de persones han participat en una caminada al llarg del riu Ripoll. “Pensem que és molt important per mantenir-se sans a qualsevol edat, i en especial en edats més avançades”, exposa Marc Colomer, responsable de campanyes de salut i serveis. Altres campanyes informatives que s’han fet han estat sobre la pell o la menopausa, entre d’altres.

La campanya de salut que han desenvolupat pel mes de maig és Menja sa, guanya vida i els organitzadors ara pensen organitzar una sortida de forma mensual. “Ha tingut una molt bona acollida, molta gent s’ha animat. Fem comunitat, acompanyem a gent gran, especialment a aquells que no surten sols de casa”, sosté Colomer.

Durant la campanya de nutrició saludable també han ofert consells nutricionals. “Menjar sa i incloure la proteïna és necessari per a un envelliment saludable”, expressa el responsable de la campanya. De fet, la nutricionista Elisabet Medina afirma que la dieta es pot reforçar o complementar amb vitamines i minerals –suplements vitamínics– per a evitar dèficits, però destaca que consumir tres plats de proteïna al dia és molt important. “Especialment al vespre s’ha de considerar la proteïna”, assegura l’experta. I dues peces de fruita i dos plats de verdura al dia mínim.