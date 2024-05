El Sabadell prepara la gran final i els rivals directes, com ho viuen?

S’acosta el moment decisiu i definitiu del campionat. El desenllaç. Creix l’expectació i també l’ansietat a l’entorn. El Centre d’Esports ja prepara a fons la batalla de Lugo en la qual està obligat a guanyar per elevar fins a un 90,17% les seves possibilitats de salvació, sempre pendent que es produeixi alguna carambola amb els equips implicats en el descens.

La plantilla treballa a fons amb la baixa de Carles Salvador, qui ja s’ha fet les proves al genoll i en les pròximes hores tot apunta que es confirmarà el pitjor pronòstic i haurà d’estar uns quants mesos fora de combat. Cal recordar que el migcampista va arribar cedit pel Castellón i encara té un any més de contracte amb el club orellut. D’altra banda, es manté una petita esperança de recuperar Antonio Moyano, possibilitat molt remota. En canvi, Óscar Cano tindrà a la seva disposició un home d’atac com Abde Damar després de complir sanció davant el Ponferradina. De fet, podria convertir-se en l’única novetat a l’onze.

Autocar i entrades

Gairebé una cinquantena d’aficionats ja han fet la reserva de l’entrada -es poden recollir físicament a partir d’aquest dimecres a les oficines de l’Estadi- pel partit de l’Anxo Carro. Això garanteix la sortida del primer autocar organitzat des del club -que cobreix la meitat del cost del tiquet- i les Penyes al preu total de 60 euros, amb la localitat inclosa. La sortida serà el divendres a les 12 de nit i tornarà després del partit. Una autèntica pallissa de més de dos mil quilòmetres. També hi ha constància del desplaçament que faran seguidors amb cotxes particulars, tren i avió.

Real Unión : amb l’empat al cap

No només serà suficient guanyar al Lugo sinó que el Sabadell haurà d’estar pendent d’altres quatre escenaris: Riazor (Deportivo-Real Unión); Fernando Torres (Fuenlabrada-Cornellà); Reino de León (Cultural Leonesa-Sestao) i de reull, el Municipal de Tarazona (Tarazona-SD Logroñés), en aquest cas per la remota possibilitat de possibles triples o quàdruples empats.

Què fan els rivals directes? Com es plantegen els seus partits? Què diuen els protagonistes? Si ens fixem en el Deportivo-Real Unión, la paraula empat comença a ser la més utilitzada. És el resultat que assegura la permanència del Real Unión i, de retruc, beneficiaria el Sabadell. El tècnic del conjunt basc, Fran Justo, reconeix que “he vist massa eufòria després de guanyar el Fuenlabrada” i utilitzava una famosa frase que Arsenio Iglesias, el mític exentrenador precisament del Depor, va fer cèlebre abans del penal malbaratat per Djukic: “coidado coa festa que nos la quitan de los fuciños“ (compte amb la festa que ens la poden treure davant dels nassos).

Fran Justo també va referir-se al principal objectiu: “Amb un punt estem salvats, però costa molt guanyar. Esperem aconseguir aquest punt i la permanència en un estadi del futbol professional com Riazor”. S’hauria pogut donar una curiosa circumstància en aquest partit: el germà del tècnic del Depor, Iñigo Idiakez, va ser durant unes jornades l’entrenador del Real Unión després de la destitució de Fran Justo, però els resultats no van ser els esperats, i el club va fer marxa enrere recuperant a Justo.

Dos euros al Reino de León… i exarlequinats

El partit del Reino de León entre Cultural Leonesa i Sestao River també pot tenir una incidència decisiva per la salvació arlequinada. Si el conjunt basc no guanya, el Sabadell ho tindria de cara sumant els tres punts a l’Anxo Carro. Hi haurà ambient a l’estadi lleonès perquè el club vol que sigui una jornada festiva entre l’equip i l’afició i ha establert preus molt populars (2 euros) a totes les zones del camp fins divendres. A partir del dissabte, tornen els preus habituals.

S’ha posat de moda el lema ‘I si…’ en al·lusió a les possibilitats de play-off de la Cultural. Tot passa per una victòria contra el Sestao i la derrota del Ponferradina davant el Teruel al Toralin, una combinació que sembla difícil, però no impossible. D’altra banda, el Sabadell tindrà aliats en el conjunt local: fins a tres exjugadors arlequinats: Aleix Coch, Aarón Rey -amb gran pes emocional després de viure l’ascens a Marbella- i Joseba Muguruza a més de l’exdirector esportiu, José Manzanera.

Lugo: festa del futbol base

I a Lugo, el rival arlequinat, com preparen el partit? Després de la derrota a Las Gaunas contra el SD Logroñés, van esvair-se totes les opcions de classificació per a la Copa del Rei, un objectiu molt llunyà de l’inicial quan Pedro Munits va asseure’s a la banqueta a l’inici de temporada. El play-off es va allunyar i fins i tot, després de dos canvis a la banqueta, va créixer el fantasma de patir per la permanència. Ara, la teòrica motivació dels jugadors de Trashorras és mínima.

El club, per intentar donar una mica d’ambient, ha preparat la festa del futbol Base durant el descans i també es farà la presentació de l’equip femení i el Genuine, a més d’un sorteig de samarretes entre els socis més joves (sub-14) que vagin a l’Anxo Carro. En principi, no s’espera una gran entrada, més aviat pot ser la més pobra de la temporada.