El teatre dels somnis: 75 anys d’històries dalt l’escenari

L’any del 75è aniversari de la Joventut de la Faràndula ha tingut de tot. Guanyar la Creu de Sant Jordi o protagonitzar pregó de la Festa Major de Sabadell han estat algunes de les fites més celebrades. Però calia alguna cosa més. Una cirereta pel pastís. I, tractant-se de teatre, no podia ser altra cosa que una obra. Concretament El Teatre dels Somnis. Una proposta que ha permès veure dalt l’escenari diversos personatges de les diferents obres que la companyia ha representat durant els seus anys de vida. 75 anys d’històries dalt l’escenari.

“Un resultat increïble”

L’espectacle s’ha viscut molt intensament. I és que pels membres de la Joventut de la Faràndula era una de les cites més esperades. “És una obra molt intensa on surten més de 130 personatges”, ha confessat la presidenta de l’entitat, Anna Vidal. Pels seus creadors, Albert González i Arnau Solsona ha estat “una feinada amb un resultat increïble”. Segons ells, l’espectacle s’inspira en una barreja de Les tres bessones, Pel davant i pel darrere i Una nit d’Opera. Tot, per mostrar al públic què passa darrere un escenari i com es prepara una obra de teatre. Una altra de les inspiracions han estat els actes que es van celebrar al 50è aniversari: “Va ser un acte que va reunir molta gent de la casa i volíem escriure una cosa similar”.

L’argument, que es va escriure en un estiu ha estat seguit d’un mes i mig amb “assajos de bogeria”. Pels directors el més complicat ha estat la logística: “Al ser tantes persones es complicat que tothom pugui assistir als assajos, també que dalt l’escenari tothom pugui tenir micro”. Perquè tal com ha comentat Vidal “darrere l’obra i l’escenari hi ha molta gent treballant perquè tot surti bé”.

“Junts ens hem fet grans”

L’obra, creada i dirigida per Albert González i Arnau Solsona ens presenta cinc nenes que, després de quedar-se sense wifi per una avaria a casa, entren a un món màgic de la mà de la Bruixa Divertida. Allà es trobaran diferents personatges que estan assajant una obra de teatre per celebrar el 75è aniversari de la Joventut de la Faràndula. Les cinc protagonistes els hauran d’ajudar per tal que l’estrena sigui tot un èxit. Durant l’espectacle, les seves aventures avancen enmig d’un musical que combina rialles, històries i el bo i millor del teatre de la Faràndula.

Gairebé dues hores carregades d’emoció, novetats, però també molts records que ha acabat amb la interpretació del tema final titulat El Teatre dels Somnis- escrita per Doctor Prats. Un dels moments més especials de l’obra en què, entre confeti i llums que il·luminaven la sala tots els personatges han pujat dalt l’escenari mentrestant un gran número 75 es desplegava del sostre. Un gran punt final que ha servit per concloure un espectacle que tan públic com artistes recordaran per sempre. 75 anys dalt l’escenari resumits en una sola obra. I és que, al teatre dels somnis, tot és possible.