El grup de teatre sabadellenc Joventut de la Faràndula estrena el pròxim cap de setmana El Teatre dels Somnis, l’espectacle amb què commemora el 75è aniversari de la seva creació. La proposta reuneix damunt l’escenari personatges populars molt coneguts del públic que també són, en bona mesura, els protagonistes de les obres que la formació ha estrenat al llarg de la seva història i, en especial, els darrers 25 anys.

D’aquesta manera, El Teatre dels Somnis és, a la vegada, un recorregut per la trajectòria farandulera, però també un gran conte sobre el món del teatre i tot allò que passa abans de l’estrena de qualsevol espectacle. Es podrà veure al Teatre La Faràndula de Sabadell en tres ocasions: el dissabte 4 de març a la tarda (18h) i el diumenge 5 de març en sessions de matí (12h) i tarda (18h).

L’argument d’El Teatre dels Somnis pren com a protagonistes cinc nenes que, després de quedar-se sense wifi per una avaria a casa, entren a un món màgic habitat per personatges com Pinotxo, la Caputxeta, la Ventafocs, la Blancaneus, Rapunzel, Peter Pan, la fada Campaneta o Hansel i Gretel. Tots ells, entre molts d’altres, estan assajant una obra de teatre per celebrar el 75è aniversari de la Joventut de la Faràndula i les protagonistes els hauran d’ajudar per tal que l’estrena sigui tot un èxit.

El muntatge mobilitza més de 130 actors de totes les edats sorgits tant de les files de la Joventut de la Faràndula com de l’alumnat del Taller de Teatre Infantil de l’entitat. Albert González i Arnau Solsona han escrit el text i dirigeixen l’espectacle, que compta amb coreografies de Montse Argemí, Montse Serra i Alba Cruells. La direcció musical i vocal la signen Marcel Castillejo, Jèssica Martín i Joan Bta. Torrella.

Música de Flashy Ice Cream i Doctor Prats

Un dels ingredients essencials d’El Teatre dels Somnis, en línia amb la trajectòria de la Joventut de la Faràndula dels últims anys, és la música. I, en aquest sentit, l’espectacle inclou dos temes musicals escrits expressament per a l’ocasió pels grups Flashy Ice Cream i Doctor Prats. La formació sabadellenca ha composat La poció, el tema amb el qual s’obre el muntatge, mentre que els terrassencs signen una emotiva cançó final titulada El Teatre dels Somnis. La proposta inclou fins a 16 cançons ben conegudes, extretes de diferents produccions de la Joventut de la Faràndula i composades al seu dia per Xasqui Ten, Joan Bta. Torrella, Jordi Fité, Francesc Membrives, Oriol Padrós, Keco Pujol, Lluís Oliva, Miquel Tejada, Adri Mena i Jordi Balmes.

El Teatre dels Somnis és una de les grans activitats del 75è aniversari de la Joventut de la Faràndula, una celebració que es va iniciar el juny passat amb la concessió a l’entitat de la Creu de Sant Jordi i que ha inclòs, també, el pregó de la Festa Major de Sabadell.

Actualment, a més, es pot veure al vestíbul del Teatre la Faràndula una exposició fotogràfica sobre la història de l’entitat. La celebració acabarà, el proper novembre, amb una gran exposició retrospectiva al Casal Pere Quart de Sabadell.

L’estrena d’El Teatre dels Somnis obre un mes de març especialment actiu per la Joventut de la Faràndula, que també oferirà la reposició del musical Aladí, de Míriam Vila i Joan Bta. Torrella, al Teatre la Faràndula (11, 12, 18 i 19 de març). La temporada acabarà, del 20 al 28 de maig, amb Alexandra la Pirata, una nova producció amb text i música de Keko Pujol.