Cinc multes en menys de 20 minuts. És el balanç d’una actuació dels Mossos d’Esquadra que va tenir lloc aquest dilluns a la nit, a la C-58, quan la Noemí, veïna de Terrassa, tornava des de Barcelona. El cas ha estat denunciat per ella mateixa a través d’un fil publicat a les xarxes socials.

⚠️👮‍♂️👮‍♂️Avui no vull que twitter faci la seva màgia. Avui vull que faci justícia.

Us explicaré un delirant i surrealista cas d’abus, i preportència policial de dos mossos cap a una amiga meva.

Aquesta amiga és una persona la mar de tranquil·la que mai es posa en res. — Marc Ferrer (@ferrer_marc) March 7, 2023

Tal com detalla, la terrassenca circulava sola al volant del seu vehicle, avançant una furgoneta pel carril del mig. Un cotxe de la policia catalana va aturar la furgoneta i, poc després, van anar al seu darrere perquè també s’aturés. L’argument va ser que “entorpia el trànsit perquè circulava pel carril del mig”, ha relatat aquest dimecres en una entrevista al programa Aquí Catalunya de la Cadena SER, encara sorpresa per l’actuació. “No hi havia cotxes”, ha manifestat sobre l’estat de la carretera. Li acabaven de posar la primera multa. “Teniu poca feina”, va dir als Mossos, resignada.

En reincorporar-se a l’autopista, va avançar de nou un altre vehicle i el cotxe policial va tornar a seguir-la. “Es van tornar a posar al meu davant i em van fer aturar novament. Va baixar un mosso embogit, cridant. Jo em vaig espantar molt”, relata sobre l’escena. “No vaig fer res”, es defensa. “Em van dir que estava conduint negligentment”, rememora amb incredulitat. “Em van demanar que els seguís fins a la següent sortida”, ha precisat a l’entrevista, on ha criticat l’actitud dels dos agents. “Estava molt espantada”.

M’ha dit que em multava per no posar l’intermitent a l’incorporar-me a l’autopista. Era la quarta multa. La primera multa posava a les 23:52h. La quarta a les 00:11h. Quatre multes en vint minuts!

He agafat la multa i els hi he dit que això no quedaria així. — Marc Ferrer (@ferrer_marc) March 7, 2023

Uns metres més enllà, un cop aturada per segona vegada, la Noemí va decidir reprendre a poc a poc la marxa per advertir els dos mossos i saber què fer. La resposta va ser creuar-se al seu davant i aturar-la. “Em van dir que estaven segurs que anava beguda o drogada. Jo no havia begut res. Potser eren ells qui necessitaven el test”, critica. El resultat, indica, va ser negatiu.

Superat aquell instant, va seguir les indicacions, posant l’intermitent. “Jo estava tremolant”, recorda. Amb els nervis, però, es va oblidar d’encendre els llums del darrere del cotxe. La van tornar a parar perquè no portava les llums enceses. “’M’esteu fent posar massa nerviosa’. Els vaig dir que el que estaven fent era denunciable”. Tot seguit, va rebre la quarta multa. “Quan vaig marxar, plorant, encara em van cridar que em posarien una cinquena multa per no posar l’intermitent en aquell moment”.

800€ la broma de dos policies que enlloc de servir a la ciutadania es pensen que són els sheriffs d’un mal western espagueti.

No fa ni 24 hores de tot plegat. No he pogut dormir en tota la nit. Encara tremolo. M’he sentit assetjada per dos homes, per dos servidors públics. — Marc Ferrer (@ferrer_marc) March 7, 2023

Segons ha explicat ella mateixa en l’entrevista radiofònica, al cos policial no li consta cap irregularitat, però Mossos ha confirmat que es revisarà l’actuació. La Noemí diu que té previst presentar una denúncia per l’“abús” patit. “No pot ser que aquesta gent estigui treballant en un cos de seguretat”, considera. “Repassant la pel·lícula novament, veig que va ser una provocació per part seva”, assegurant que es va sentir assetjada. Tot i el ressò de la seva queixa, no confia que es prenguin mesures. El balanç, per ara, és de cinc multes, que ascendeixen fins als 800 euros en total.