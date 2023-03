La gespa del Parc Catalunya, en risc de morir per la sequera

L’entrada en vigor de les noves mesures restrictives de la fase d’excepcionalitat dibuixen un escenari preocupant a Sabadell. ”No volem que se’ns morin els arbres, perquè el què necessita la ciutat són espais verds”, explica el coordinador d’espai públic de l’Ajuntament de Sabadell, Andreu Barea.

Des del passat dimarts, totes les zones verdes de la ciutat deixaran de rebre aigua a través del reg i només es regaran en funció de la pluviometria. “Si la situació no canvia, les gespes agafaran un color groguenc i les acabarem perdent”, avisa Barea.

Zones com el Parc Catalunya o el Parc Central, que lògicament no disposen de gota a gota, tenen les setmanes comptades, tal com les coneixem. Sense poder-hi fer front de cap manera, a partir d’ara els esforços se centren en l’arbrat. I és que durant aquest mandat s’han plantat 1.600 arbres que avui en dia tenen l’aigua garantida… sempre que no entrin noves mesures per part de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA): “De moment podem anar regant els arbres i les plantes arbustives fins que puguem. Hem d’intentar perdre allò que tenim, perquè recuperar-ho serà molt complicat”. Els serveis municipals poden utilitzar aigua regenerada, sempre que estigui garantida l’aigua per l’abastament domiciliari. Segons les noves mesures, només es permet regar sempre que sigui per evitar la mort de l’arbrat i de les plantes (només mitjançant sistema gota a gota o regadora i a les hores de menor insolació).

Es limita el consum domèstic

Entre les noves directrius de l’ACA, el consum per habitant i dia es limita a 230 litres. A Sabadell, però, es consumeix una mitjana de 103,79 litres d’aigua diàriament per habitant, molt per sota de la mitjana de Catalunya (117), del Vallès Occidental (113,07) i de poblacions com Barcelona (107,64) o Terrassa (108,2). “És cabdal fer un ús racional de l’aigua i amb aquesta mesura, a part de la sequera, també és per conscienciar a la població de la importància de no malgastar aigua”, analitza Barea.