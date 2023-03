Més de 300 persones peregrinen de Sabadell a Montserrat en la 127a Romeria

Centenars de persones aniran a peu fins a Montserrat des de Sabadell, Terrassa o Vacarisses en la 127a Romeria que organitza cada any, el segon cap de setmana de març, l’Acadèmia Catòlica, i que compta amb la col·laboració de les parròquies de la zona pastoral de Sabadell.

“És una tradició més que centenària. Ho van iniciar els consellers de la vila per donar les gràcies a la Mare de Déu”, explica Ramon Graells, president de l’Acadèmia Catòlica. Ara, se celebra la 127a romeria des de la seva restauració. Una tradició que s’ha anat mantenint al llarg dels anys.

37 quilòmetres de camí

Així, els participants matinaran demà i s’han citat a les 4:45h a la plaça de Sant Roc per fer camí fins al monestir de Montserrat. Hi ha participants que s’hi afegiran a Terrassa o a Vacarisses. En total, uns 37 quilòmetres a peu. Unes 8h caminant, 12 h comptant les aturades per dinar i descansar. Si tot va segons el previst, a les 17h els peregrins arribarien al cim.

Hi participaran també joves, nens i grups d’esplais. En Jan Bauçà és monitor de l’esplai La Teranyina i hi ha participat des que tenia cinc anys: “És molt divertit pels menuts, estan en contacte amb la natura, fan grup entre ells…”, assenyala. “Cada any hi participa més gent”, assegura Graells. Però un dels grans reptes dels organitzadors és atraure cada any més jovent.

Diumenge: el Via-Crucis

Diumenge continua la jornada commemorativa. A les 8:30h unes 200 persones surten des de diferents indrets de Sabadell (plaça de les Dones del Tèxtil i Parròquia de Ca n’Oriac) i Barberà del Vallès, en au-tocar fins a Montserrat. I a les 10.30h tindrà lloc el Via-Crucis organitzat per la Germanor Interparroquial dels Portants del Sant Crist. En total, unes 500 persones hi seran presents. A les 17h, tindrà lloc l’eucaristia a la Basílica, presidida pel Bisbe Mns. Salvador Cristau. Els cants de la missa aniran a càrrec de la Coral del Club Natació Sabadell, juntament amb els grups d’adolescents i joves de les parròquies. A la sortida es farà una col·lecta a favor de Càritas Sabadell.