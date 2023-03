Ramon Mirabet, bentornat a la ciutat que també és casa teva

Carismàtic, tendre i pròxim, convertint el públic en confidents, Ramon Mirabet va fer entendre per què fa tants anys que omple concerts, dissabte a la presentació de Free al Teatre Principal.

Amb un desplegament instrumental divertit i gairebé jazzístic, va interpretar el seu quart àlbum i dos èxits que han marcat la seva carrera, Home is where the heart is i Those Little Things.

Va concedir permís al públic per aixecar-se i deixar-se gronxar pel seu so vitalista i també es va traslladar a cantar al passadís de la platea. Des de les seves entranyes fins al públic, la distància emocional es va escurçar quan a cappella arribava a cada racó del Principal.

Sabadell és especial. És el Campus de la UAB on va estudiar ADE. És la ciutat que sempre l’ha acollit en els seus concerts i on dissabtehi havia amics i, per primera vegada, els sogres. També –ho va dir entre rialles– és aquella Zona Hermètica de nits de festa. Va ser encara més especial pel Roger, que pateix una discapacitat per un accident de moto i va pujar a tocar la caixa a l’última cançó.

Sabadell és casa seva, després de deixar-hi el cor, una vegada més.