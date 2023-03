Sembla mentida que l’aparador sigui exactament igual que una xarcuteria corrent tenint en compte que en els productes no hi ha ni un gram de proteïna animal ni de derivats, com làctics o ous. Fa unes setmanes va obrir a Sabadell la primera xarcuteria 100% vegana i ens hi hem apropat per esbrinar quins són els productes estrella i, sobretot, com i de quins aliments estan fets.

La botiga està destinada a tota mena de públic: vegetarià, vegà i totes aquelles persones omnívores que tinguin curiositat per descobrir l’alimentació vegana i reduir el consum de carn i peix.