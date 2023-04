Patinets elèctrics, cotxes i vianants: com circular tots plegats?

Els patinets elèctrics (VMP) ja formen part del nostre ecosistema urbà habitual. L’eclosió d’aquest nou mitjà de transport ha obert el meló: com podem circular tots plegats –cotxes, motos, patinets, bicicletes i vianants– sense que fer-ho sigui una cursa d’obstacles que posi en risc la nostra seguretat?

Els VMP han estat objecte de regulació des del 2022. El debat és doble: usuaris d’VMP que reclamen més protecció davant dels vehicles convencionals i conductors de cotxes que veuen la conducció d’alguns usuaris de patinets com una “temeritat”. Des del 2022, a Sabadell, s’han produït 136 accidents amb patinets elèctrics implicats, han estat víctimes o causants del sinistre.

La Policia Municipal està al darrere de qualsevol imprudència, tant al volant com sobre dues rodes. Si l’any passat es van interposar 29.486 denúncies de trànsit, segons dades de la Policia Municipal, 800 multes (2,7%) van arribar a mans de conductors de patinets elèctrics.

Són compatibles els cotxes, VMP i vianants? Els experts hi coincideixen: “És del tot possible”. “El que és evident és que no poden circular pels espais per a vianants”, sosté Pere Vidal, arquitecte urbanista de Sabadell. Una afirmació que subscriu al cent per cent el també arquitecte urbanista Pere Montaña.

Des de la plataforma veïnal Protegim els Vianants, posen l’accent en l’extrema vulnerabilitat de les persones que transiten a peu: “Els patinets no poden circular a les voreres, però cal que es faci quelcom també per la seva seguretat”, considera Jordi Clapés, des de la plataforma.

Els urbanistes consideren que la majoria de carrers de la ciutat, que estan adaptant la seva velocitat a 30 km/h no haurien de tenir problemes per circular plegats: “Si es respecten les normes, patinets i cotxes aniran a la mateixa velocitat”, considera Montaña. I en cas que sigui una via de 50 km/h? Reservar un carril de la calçada per a patinadors.