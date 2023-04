Preveuen plantar uns 900 arbres en una dècada a Sabadell

Augmentar el nombre d’arbres que hi ha en els espais verds de la ciutat. Aquest és el principal objectiu del Pla director dels espais verds de Sabadell 2023-2033, aprovat aquest passat dimarts al ple municipal. El document pressuposta que s’haurien d’invertir gairebé 7 milions d’euros en els pròxims deu anys per millorar places i parcs; carrers a banda.

El pla preveu incorporar 876 arbres entre els 271 espais analizats, que han estat classificats segons la urgència en què es considera que cal actuar-hi. En el 68% dels casos (184 espais), la prioritat d’intervenció és mitjana o baixa, mentre que en un 18% és alta i, en un 4%, urgent. Augmentar les superfícies plantades tindrà beneficis ambientals, segons l’Ajuntament, per regular la temperatura ambiental i mitigar l’efecte de l’illa de calor.

A on cal una intervenció urgent?

Hi ha 12 espais de prioritat urgent. Són les places de Joan Brossa, Garcia Planas, Lluís Mas, Avis i Àvies, Pep Ventura, Josep Esquirol, Cambó i de les Dones. I l’espai públic entre el carrer de Samuntada i la carretera de Mollet, el parc de la Romeua, l’espai dels Muixins i dels Drapaires. Segons el pla, “són els espais que tenen més aspectes negatius diagnosticats i més greus”, com problemes d’accessibilitat, arbres morts o escocells buits, manca de reg i queixes ciutadanes, per posar alguns exemples. El document indica una estimació del cost de rehabilitat cada espai, que pot anar des de 20.000 euros a més de 112.000.

Mesures contra el canvi climàtic

El Pla director dels espais verds contempla una sèrie de mesures per fer front al canvi climàtic i a la sequera. S’aposta per fer una substitució progressiva de les espècies que consumeixin més aigua per d’atres més resilients i de consum inferior; generalitzar l’ús d’encoixinaments orgàn i augmentar l’ús d’aigua regenerada per al reg a mida que la xarxa s’expandeixi són algunes de les propostes. El nou full de ruta dels espais verds també comportarà que l’Ajuntament inclourà en els plecs de condicions de futurs contractes mesures que permetin reduir les emissions associades al manteniment; augmentar la flota de vehicles elèctrics i híbrids i de la maquinària elèctrica, així com minimitzar i racionalitzar els recorreguts. També s’aposta per prioritzar l’ús de reursos i de materials locals i “privilegiar”, diu el text, els prestadors de serveis de proximitat.

Segons el pla director, el consum total d’aigua dels espais verds de Sabadell l’any 2020 va ser de 207.143 metres cúbics, equivalents a 0.09 metres cúbits per metre quadrat. “És una bona dada”, assenyalen els tècnics municipals, perquè es troba per sota dels municis de l’entorn.

Hi ha 43 treballadors dedicats a temps complet al manteniment dels espais verds de la ciutat. A cadascun li pertoca una mitjana de 56.097 metres quadrats. “La plantilla està molt infradotada”, resumeix el pla.