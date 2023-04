Denuncien que un jutge de Sabadell es nega a facilitar documentació en català a un testimoni

Un jutge de Sabadell s’hauria negat a lliurar en català la documentació d’un judici a una testimoni, segons denuncia Plataforma per la Llengua. Els fets van passar el 29 de març al jutjat d’instrucció 4 durant una roda de reconeixement. La testimoni, menor d’edat, va demanar un document per justificar la seva absència a l’institut aquell dia i se li va emetre en castellà.

La família va demanar llavors que se li fes en català, tant el justificant com les futures notificacions que haguessin de rebre a casa en relació amb el cas que s’estava jutjant. Va ser en aquest moment quan el mateix jutge hauria respost “de males maneres” que la jove no hi tenia dret perquè no era part afectada en el procediment, sinó ‘només’ una testimoni.

Plataforma per la Llengua ha fet públic un enregistrament d’àudio on s’escolta la discussió entre la família i el jutge per la llengua en que s’havia d’emetre la documentació. L’entitat denuncia que els arguments del magistrat contradiuen l’Estatut i representen una “vulneració dels drets lingüístics“.

En aquest sentit, Plataforma per la Llengua defensa que els justificants i les notificacions judicials són documents emesos per l’administració per relacionar-se amb la ciutadania i recorda que l’Estatut garanteix el dret de rebre documentació en català “a totes les persones”, sense limitar el fet de ser part en un judici.

L’entitat acompanyarà ara la família perquè presenti una reclamació a la Unitat d’Atenció Ciutadana (UAC) del Consell General del Poder Judicial.