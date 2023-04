Gerard Bofill tornarà a agafar el relleu del sancionat Miki Lladó els pròxims 4 partits

Era un secret a veus i ara s’ha confirmat oficialment. El Comitè de Competició ha comunicat la sanció de 4 partits a Miki Lladó per les seves polèmiques declaracions després de la derrota encaixada al Nuevo Pepico Amat davant el líder, Eldense (1-0). De fet, ha estat el càstig mínim -la forquilla oscil·lava entre 4 i 12 partits- després de les al·legacions presentades i la ràpida rectificació del tècnic en diferents mitjans de comunicació.

Això significa que Miki Lladó no podrà asseure’s a la banqueta en un tram clau del campionat. Ho haurà de veure des de fora en els partits contra el Castellón, SD Logroñés, At. Balears i Intercity. Podria tornar a la Nova Creu Alta davant La Nucía, en un duel que apunta a una autèntica finalíssima. Per cert, el conjunt alacantí juga aquest dimecres el partit pendent contra l’Amorebieta a l’Estadi Olímpic Camilo Cano i si puntua augmentarà la seva diferència (ara és d’un punt) sobre els arlequinats. L’equip basc, però, també es juga l’opció de mantenir opcions de lluitar pel primer lloc després de superar l’Eldense.

Gerad Bofill, el segon de Lladó, serà l’encarregat d’assumir la màxima responsabilitat a la banqueta arlequinada a partir de diumenge. De fet, no és nou per a ell. Ja va exercir de primer en dos partits, contra la UD Logroñés i el Real Unión. Curiosament, ambdós van acabar amb importants victòries del Sabadell. Ara, afrontarà una dura primera batalla contra el Castellón, que arribarà ferit a la Nova Creu Alta després de la seva sorprenent derrota al Nou Castàlia davant el cuer Calahorra (1-2).

Quants punts seran necessaris?

El Sabadell necessita recuperar la seva millor versió després de caure de nou a la zona de descens set jornades després. El consol és que hi ha fins a 7 equips per dues places fatídiques -donant per fet que tres seran per a Athletic B, Calahorra i UD Logroñés- en un mocador de 5 punts, i es produiran molts duels directes. El Sabadell s’enfrontarà per exemple a At. Balears i La Nucía a casa i el Cornellà al RCDE Stadium en la penúltima sessió de lliga, un partit que podria ser vital. Alguns ja parlen del nou Olot.

Quants punts seran necessaris per a la salvació? Si ho comparem amb la temporada anterior, caldria arribar als 47 punts com a mínim, però a aquestes altures (31a jornada) l’últim lloc de descens estava en 38 i ara està en els 36 precisament del Sabadell. O sigui que podria baixar lleugerament el grau d’exigència. Queden 7 partits, 21 punts. Al Sabadell, per cert, no li donaria l’últim parcial de 7 jornades: ‘9 de 21’. En tot cas, calculadores en marxa.