El Sabadell ofereix la seva millor versió i fa un gran salt cap a la permanència (3-1)

Ara, sí. El Sabadell ha trencat la mala dinàmica de la Nova Creu Alta oferint la seva millor versió de la temporada per superar amb autoritat el Castellón i fer un gran salt cap a la permanència. De fet, surt de la zona de descens, marca diferències amb els rivals directes i avança fins a la tretzena posició de la taula. Un doblet d’un inmens Alberto Fernández i l’estrena de Vladys han tombat un conjunt orellut que només ha pogut escurçar diferències a l’últim sospir amb un gol de l’exarlequinat Iago Indias. Una tarda rodona.

Amb Miki Lladó sancionat, Gerard Bofill s’ha convertit de nou en el màxim responsable a la banqueta arlequinada. L’onze no ha ofert sorpreses: Ricard Pujol ha estat l’escollit per substituir el capità César Morgado a l’eix de la defensa mentre Sergi Altimira ha guanyat la titularitat al mig del camp amb el trident Alberto-Pau Víctor-Cirstian Herrera. Les novetats han estat a la llista amb les absències d’Adán Gurdiel, de nou amb molèsties físiques, i Àlex Sala, qui va recaure en la sessió de dissabte de la seva lesió muscular i està pendent de proves per conèixer l’abast exacte del problema. Els presagis no són gaire optimistes.

Sabadell i Castellón han sortit a la gespa coneixent gairebé tots els resultats dels rivals directes en els seus respectius objectius. Per al conjunt arlequinat significava una gran oportunitat de sortir de la zona de descens i avançar fins a tres equips a la taula mentre els orelluts s’havien vist superats pel Barcelona At. i quedaven a 7 punts del líder Eldense. Les derrotes de Real Murcia i Real Sociedad B li han donat aire per mantenir-se en places de play-off. Un duel, el de la Nova Creu Alta, vital i transcendental per ambdós equips.

Doblet d’Alberto: per fin un penal

El respecte mutu dels primers minuts només l’han trencat els laterals Manu Sánchez i Juanmi Carrión amb dues internades i xuts a la xarxa exterior. De mica en mica, el Sabadell ha imposat la seva intensitat i ha trobat el premi amb un penal claríssim d’Óscar Gil a Pau Victor. La primera pena màxima a favor a la Nova Creu Alta en disset mesos de competició! Alberto Fernández no ha desaprofitat l’ocasió enganyant el porter Alfonso Pastor. Un gol que ha tingut un doble efecte anímic: ha reforçat la confiança arlequinada i ha deixat molt tocat el Castellón.

De fet, a partir de l’1-0 s’ha vist, probablement, la millor versió del Sabadell aquesta temporada. Anticipació, pressió, solidesa i combinacions que feia temps no es veien, com la del minut 26, entre Alberto i Juanmi Carrión, que ha culminat Cristian Herrera amb un xut desviat per un defensor a córner ‘in-extremis’. Ha intentat reaccionar el conjunt orellut en el tram final de la primera part, però ha topat amb la gran consistència defensiva arlequinada, comandada per un imperial Pau Resta.

En el minut 41 de nou s’han trobat Pau Víctor i Óscar Gil i l’arlequinat ha tret una falta molt a prop de l’àrea i targeta pel defensa. La resta ha estat cosa d’Alberto Fernández, qui ha col·locat la pilota a l’escaire dret, impossible per a Alfonso Pastor. Doblet del murcià per marxar al descans amb un 2-0 impensable a priori, però merescut veient el joc i les intencions del conjunt arlequinat, conscient de què estava en joc.

Més ocasions i…Vladys

El tècnic visitant, Albert Rudé, ha introduït un triple canvi a la represa, gairebé a la desesperada, per trobar una millor resposta. Entre els incorporats, l’exarlequinat Iago Indias. El guió del partit s’ha convertit en un domini territorial visitant, lògic perquè el Sabadell, amb el 2-0, ha fet una passa enrere. El Sabadell s’ha sentit còmode. Gairebé no ha concedit res i ha pogut sentenciar en ocasions claríssimes de David Astals (al pal) o un Pau Víctor que s’ha convertit en un malson per tota la defensa visitant.

El mateix Pau ha estavellat una rematada a la fusta i ha fet l’assistència d’or a Vladys perquè el de la pedrera s’estrenés com a golejador amb una gran sang freda, desfermant la festa a l’Estadi. Ni el gol de l’exarlequinat Iago Indias a l’últim sospir ha enterbolit una tarda rodona que permet respirar. Encara queda molt camí, però jugant així la permanència és molt més a prop.

FITXA TÈCNICA

Sabadell: Ortolá; Guillem Molina, Pau Resta, Ricard Pujol, Juanmi Carrión (Vargas, m. 82), Corbalán (Raúl Baena, m. 46), David Astals, Sergi Altimira (Álex Gualda, m. 72), Pau Víctor, Cristian Herrera i Alberto Fernández (Vladys, m. 64).

Castellón: Alfonso Pastor; Manu Sánchez, Óscar Gil (Iago Indias, m. 46), Granero, Bass, Cristian (Joanet, m. 82), Israel Suero (Cubillas, m. 72), Calavera (Giorgi, m. 46), De Miguel (Fuentes, m. 46), Raúl Sánchez i De León (Fabricio Santos, m. 55).

Àrbitre: Miguel Sesma Espinosa (Comitè La Rioja). Grogues: Corbalán, Guillem Molina; Óscar Gil,

Gols: 1-0, minut 17: Alberto Fernández de penal; 2-0 minut 40: Alberto Fernández; 3-0, minut 87: Vladys; 3-1, minut 93: Iago Indias.

Incidències: 3.822 espectadors a la Nova Creu Alta, amb presència de seguidors visitants.

FOTOS: LLUÍS FRANCO