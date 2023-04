Miki Lladó: “Estic content pels jugadors i també és un punt d’inflexió per a mi”

El futbol és, segurament, l’esport més canviant. Fa una setmana, Miki Lladó era molt crític amb l’actitud dels seus jugadors. Sembla que el missatge ha tingut el seu efecte i davant el Castellón han obsequiat l’afició amb el millor partit de la temporada i una victòria balsàmica per sortir de la zona de descens. El tècnic, que complia el primer dels quatre partits de la segona part de la seva sanció, mostrava la seva gran satisfacció.

GRAN NIVELL: “Veníem d’una setmana difícil per diferents motius i l’equip ha estat a un gran nivell, molt bo. En altres partits també estàvem bé, però encaixàvem el primer gol i pesava com una llosa. Aquesta vegada ha estat a favor i tot ha anat de cara amb el penal, que agraïm que s’hagi assenyalat, i el 2-0 abans del descans”.

JUGAR AL LÍMIT: “Un amic diu que sóc un entrenador que quan ha de guanyar per màxima necessitat, guanya. Potser sí que tinc aquesta fortuna. Sé que en cas de perdre, hauria quedat molt tocat. Estic molt content pels jugadors i també és un punt d’inflexió per a mi. Tots estem treballant al màxim per assolir l’objectiu, sabem la responsabilitat que tenim”.

MÀXIMA UNITAT: “És fonamental entendre que hem de continuar tots junts. El club, el vestidor i aquesta afició que ens dóna suport en totes les circumstàncies. Aquest és el camí fins al final”.

LA SITUACIÓ: “Hem pogut sortir de la zona de descens, però que ningú s’enganyi. Això és molt llarg, queda moltíssim encara. És com una carrera de braça i tots just estem al principi. Falten 6 jornades i si tornem a una situació complicada, cal tenir la capacitat per reaccionar i mantenir aquesta unitat”.

ALBERTO FERNÁNDEZ: “Havia passat una nit complicada per aquest virus que ens ha afectat a alguns… Els serveis mèdics m’han dit que no estava al cent per cent, però ell volia jugar i ha fet un partit diferencial. Estic molt content per ell, s’ho mereix. Sé que estava enfadat i decebut pel canvi, però en la seva situació s’ha de saber dir prou. Ell potser no ho ha entès, és normal”.

PAU VICTOR I VLADYS: “Quin jugador el Pau! I el podem gaudir nosaltres… Ho dóna tot en cada partit. L’havíem convertit en el nostre golejador per necessitat, però no és el seu paper. Ell és un futbolista de 360 graus, amb moltes més virtuts que el gol, com ha demostrat. I Vladys s’ha guanyat de ple dret entrar en el primer equip i tenir minuts. El seu gol ha servit per tancar una tarda preciosa i estic segur que donarà moltes alegries més en el primer equip del Sabadell”.

BROMES AMB GERARD BOFILL: “És la tercera vegada que guanyem sent ell a la banqueta i això ja ha provocat bromes al vestidor. Jo no en sé d’això i el millor és que estigui lluny… Si en els tres següents partits guanyem, crec que serà el moment de fer alguna cosa contra La Nucía perquè em tornin a sancionar (entre somriures)… De debò, el Gerard fa una gran feina i ens entenem molt bé”.

LAS GAUNAS CONTRA LA SD LOGROÑÉS: “Teníem l’assignatura pendent a la Nova Creu Alta, però a fora l’equip està sent molt sòlid i, de fet, només hem perdut un partit. Espero mantenir aquesta bona dinàmica de visitant. Ara estem en el lloc número 13 i amb dos equips amb la zona de descens. Intentarem continuar així el mes i mig que falta de campionat”.