La Festa del Riu més reivindicativa: “No podem privatitzar un espai que és de tots els sabadellencs”

El passat dijous la Plataforma en Defensa del riu Ripoll va presentar una proposta alternativa al SurfCity. Idea que han reafirmat aquest diumenge al matí durant la Festa del Ripoll. Una jornada de celebració i reivindicació de l’entorn natural que s’ha celebrat al que es coneix com el Pla dels Cartrons, a la llera del riu i a tocar de la Pista Coberta d’Atletisme.

Reconvertir el riu

La cita ha arrencat de bon matí. Les primeres activitats han consistit en caminades per la llera del riu, una bicicletada i una gimcana, l’objectiu de les quals ha estat ensenyar l’entorn del riu i explicar-ne el valor. Posteriorment, el Pla dels Cartrons ha acollit la presentació del projecte alternatiu i els parlaments. Mitjançant plafons informatius i les xerrades s’ha explicat la reconversió que es vol fer de la zona per a convertir-la en un aiguamoll, renaturalitzar l’espai i adequar-lo a l’ús comú. Tot per, com indica la Plataforma, convertir el Ripoll en el gran parc de Sabadell.

El col·lectiu també ha denunciat l’abandonament que pateix el riu i el seu entorn natural, així com la inviabilitat que consideren que tindrà el Surfcity. “L’únic que faria és artificialitzar i omplir de formigó la zona sumat a un gran malbaratament d’aigua”, ha afirmat Isidre Soler, membre de la Plataforma. “Aquest espai és municipal i l’hauria de poder gaudir tothom, no el podem privatitzar”, ha afegit.

Èxit al Goteo

Per defensar les seves reivindicacions la Plataforma va engegar un projecte de donacions, via Goteo. Iniciativa amb la qual han aconseguit 12.500 €. “Els diners ens permetran impulsar el projecte dels aiguamolls i totes aquelles accions jurídiques que puguem emprendre si el Surfcity continua endavant”, ha assegurat Soler. “El que el riu necessita són millores urgents per renaturalitzar-lo, no grans projectes, continuarem fent campanya, portant mocions al ple i si cal, anirem al contenciós per a aturar-ho”, ha reblat.

La jornada ha finalitzat amb la celebració d’un sorteig pels participants del Goteo, l’actuació musical de Clara Bosc i Pau Mas i la plantada d’un pomer.