Junts per Sabadell anuncia la unió amb Demòcrates de Catalunya per a les eleccions municipals

L’alcaldable, i líder de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha anunciat l’adhesió amb Demòcrates de Catalunya per al 28-M, “una escenificació d’unió i voluntat” i amb la finalitat, ha indicat el juntaire, “de ser el pal de paller de l’independentisme”, ja que, ha prosseguit, “cal sumar i multiplicar i no dividir”. La diputada al Parlament i portaveu nacional de Demòcrates, Assumpta Laïlla, ha afirmat que “la independència es fa des dels municipis” i que aquesta acció conjunta també s’ha reproduït en d’altres ciutats com ara, a Barcelona.

Matas ha aprofitat per a reptar el seu homòleg d’ERC, Gabriel Fernàndez, a “contrastar” programes i projectes independentistes. Ho ha justificat perquè la “prioritat” és “estendre la mà” als partits sobiranistes, sense oblidar les preferències per a la millora de la ciutat i el benestar de la població, ha rematat.

Matas ha interpel·lat Fernàndez: “Li poso deures: qualsevol dia que vulgui, fem una trobada” i ha detallat, “per saber quin és el seu full de ruta i veiem quina és la millor opció”. Ha subratllat l’aposta independentista de Junts i, de fet, ha recordat que la sortida com a socis de la Generalitat“no va ser per voluntat pròpia sinó per un incompliment flagrant” en la constitució de l’executiu català.

Una intenció de pactes amb formacions d’aquesta branca, inclosa la Crida per Sabadell, ha admès, però davant la negació dels cupaires “és una pèrdua de temps“, ha reblat. Com també s’ha mostrat taxatiu en què en aquesta fórmula hi figuri el candidat del PDECat, Amadeu Papiol: “No és independentista”.