L’OAR Gràcia Sabadell femení afronta el repte més important de la temporada

Arriba l’hora de la veritat. L’OAR Gràcia femení es juga en una eliminatòria contra l’Aiala Zarautz basc la feina de tota la temporada. Aquest dissabte (20 h) es viurà el primer capítol al pavelló municipal del carrer de Boccacio.

Les jugadores del conjunt gracienc han remat moltíssim durant la temporada per arribar a aquest punt i ara, necessiten continuar remant una mica més per accedir a l’objectiu definitiu de les fases d’ascens a la Divisió d’Honor Or. Amb aquesta idea vam citar la plantilla -van produir-se algunes absències per diferents motius- i cos tècnic al llac del Parc Catalunya en la peculiar prèvia organitzada pel Diari de Sabadell amb la col·laboració dels responsables del mític Bar L’Embarcador, amb el gerent Domènec Melé al capdavant.

Vam poder comprovar la màxima il·lusió i el bon rotllo que respira el vestidor verd-i-blanc davant una eliminatòria duríssima davant el campió del grup B, l’Aiala Zarautz. Aquest dissabte (20h), es viurà el primer assalt al Boccaccio Arena -s’espera un ple absolut i un ambient espectacular- pensant en la tornada al País Basc el dissabte 29 a les 19.30 hores.

Estils molt semblants

“No deixa de ser un partit de 120 minuts i l’objectiu és competir al màxim per arribar vius a la tornada”. Aquest és el missatge que transmet l’entrenadora Carol Carmona. Afegeix les claus: “mantenir el nostre ADN, saber controlar els nervis de l’inici i estar molt concentrades per evitar pèrdues i desconnexions defensives”. Té clar que es trobaran un rival “amb un estil molt semblant, fortíssim físicament, que no para mai de córrer. No sé si hi haurà molts gols, depèn de l’encert, però segur que es veuran moltes ocasions”.

Admet que “pot haver-hi una mica de nerviosisme als primers minuts en un ambient així perquè som un equip molt jove, caldrà gestionar bé les emocions. Hem de pensar que hem complert el primer objectiu de la temporada i ara anem pel segon. Si signo un avantatge? El màxim possible, però crec que serà una eliminatòria igualada i es decidirà per petits detalls”.

“Orgull i ambició”

Les jugadores es mouen entre l’optimisme i el respecte. “No hem d’inventar res sinó jugar com ho hem fet tota la temporada”, sintetitza la Clàudia Marrugat. També apunta que “tinc molta confiança dipositada en el nostre equip. Estem en un bon moment. El Zarautz va acabar primer del seu grup amb 9 punts de diferència, però si miren les nostres estadístiaues també ens tindran respecte. El nostre somni ha començat ara i no pot acabar en dues setmanes. Volem molt més. Segur que l’afició ens ajudarà moltíssim”. I llança un repte: “seria important marcar més de 25 gols i elles, menys, és clar”.

Per evitar-los estarà la portera Mercè Buxó. “Ara mateix, a l’handbol una parada té el mateix mèrit a fer un gol. És clau la feina defensiva i una bona comunicació. Des de darrere és el que intentem fer la Daisy i jo. Hem de confiar en nosaltres. Ens ho juguem tot a cara o creu i si ens prenem l’handbol com un hobbi, com és el nostre cas, hem de gaudir del moment. L’ambient? Ja hem viscut partits amb força gent al pavelló i això serà un punt a favor”.

Berta Prat incideix en evitar “errades al principi. És el moment de tenir una màxima concentració durant tot el partit, no podem patir desconnexions sinó estar molt ficades a la feina”. També creu que el Zarautz “ens tindrà respecte per haver guanyat dues vegades al campió del nostre grup i no conèixer la derrota a fora. La il·lusió s’ha de veure sobre la pista”.

I què en pensa el trident de golejadores? La Janna Sobrepera aposta per exhibir “l’orgull i ambició, en això no ens poden superar. Som un equip nou, jove, que a vegades pateix alts i baixos, però hem remat molt per arribar fins aquí i hem de lluitar per obtenir la màxima renda possible a casa. Hem de pensar que a la seva pista hi haurà un gran ambient, però tampoc estarem soles perquè viatjarà molta gent de l’OAR”.

La Mireia Pascual i la Maria Monllor coincideixen a recordar que per la seva posició interior “necessitem les companyes per fer gol, és una feina col·lectiva”. La Mireia insisteix que “hem lluitat molt per estar a les fases d’ascens i ara ens queda un pas. Sabem que serà un rival dur, amb moltes simil·lituds al nostre estil. Serà una eliminatòria molt igualada”.

La Maria admet que era un rival que no volia “perquè és un equip molt fort físicament, però confio en nosaltres. Ens hem de prendre aquesta eliminatòria com si fóssim terceres a la lliga i necessitem guanyar per accedir a les fases. Potser no tenim experiècia, però hem demostrat que sabem jugar sota pressió. Confiem amb el suport de la nostra gent i no caldrà fer cap crida. Ja ho notem”. Per cert, va desvelar que en cas de superar-la hi ha una promesa per fer: “anar de festa amb la Carol i l’Alba Martín, qui mai s’apunta”. De moment, el pavelló gracienc s’ha de convertir aquest dissabte en una festa de l’handbol i una olla de pressió per empènyer l’equip.