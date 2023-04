Ciutadans proposa crear 700 habitatges davant la “incapacitat del PSC”

L’alcaldable a l’Ajuntament de Sabadell i diputat, Joan García, ha anunciat una de les propostes estrella de Ciutadans per a la campanya electora, amb l’objectiu de fomentar la col·laboració publicoprivada i reduir el preu del lloguer a Sabadell. “El PSC es va comprometre a la construcció de 528 habitatges en el Pla Local de l’Habitatge de Sabadell, però en aquest mandat únicament n’ha entregat 51, un de cada deu dels que va prometre”, ha assegurat Garcia.

En la mateixa línia, el líder de la formació taronja ha criticat l’augment dels preus del lloguer a la ciutat així com “la manifesta incapacitat per part del PSC per a construir”. Davant aquesta problemàtica, la candidatura proposa la col·laboració publicoprivada entre VIMUSA i constructors privats, perquè segons defensen, “són més eficients i ràpids”. Així mateix, l’alcaldable ha apuntat que aquests habitatges han de ser de “lloguer accessible i de preu controlat, com les que ja administra l’empresa SBD Lloguer Social, que és el model de col·laboració publicoprivada perquè Sabadell no sigui un lloc que expulsi els seus veïns per a l’elevat preu del lloguer i la falta d’oferta”.

Finalment, Joan Garcia ha apuntat que Sabadell disposa de sol públic en diversos barris, però ha estat el PSC qui “no ho ha volgut fer, i és per això que davant la incapacitat de complir les seves promeses, està conduint a la ciutat a un augment dels preus de lloguer exagerats”.