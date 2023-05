Mercè Buxó: “El suport de l’afició va ser impressionant, em va ajudar a parar pilotes”

L’OAR Gràcia Sabadell coneixerà aquest dimecres la seu -apunta a València o Almeria- i l’ordre de partits de la fase d’ascens a la Divisió d’Honor Or que es disputarà del 12 al 14 de maig. Els rivals seran el Mislata valencià -al qual va guanyar dues vegades a la lliga domèstica en el seu grup-, Roquetas d’Almeria i l’Ikasa Boadilla madrileny. Els dos primers aconseguiran pujar de categoria.

La plantilla gracienca tindrà ara un parell de setmanes per preparar a fons aquesta decisiva lligueta després de les fortes emocions viscudes al País Basc. Una de les heroïnes del conjunt verd-i-blanc va ser la portera Mercè Buxó, qui va desesperar a les jugadores de l’Aiala Zarautz amb un total de 16 aturades. “No sé ni com ho feia, em deixava portar per l’actitud que tenia tot l’equip, sentia el suport de les companyes i la Daisy (l’altra portera) i això m’ajudava a parar”.

Per sobre de tot, la Mercè es queda amb l’afició: “Va ser impressionant. No paraven d’animar, de celebrar cada gol, cada aturada, cada recuperació… Jo només escoltava la gent de l’OAR i se’n posen els pèls de punta només de recordar-ho. No som conscients de tot el suport que tenim al darrere. Hem guanyat gràcies a ells. Abans d’entrar al pavelló ja ens van transmetre el seu suport i confiança amb càntics, bengales… Fins i tot nosaltres vam preparar unes pancartes que havíem fet amb molt d’afecte per a la nostra afició, que van poder penjar”.

Del partit, subratlla que “vam sortir sense nervis i una confiança del cent per cent en nosaltres. Teníem molt clar el que volíem. Havíem treballat molt fort durant la setmana en els entrenaments, corregint errors del primer partit i reforçant petites coses. La feina de l’staff tècnic ha estat magnífic a i ens ha sabut transmetre tot a la perfecció. El partit estava controlat i només es va complicar al final. Per sort, se’ls va acabar el temps i vam poder resistir”.

“Encara no som conscients”

Tot i la defensa mixta del Zarautz durant molts minuts, Janna Sobrepera va tornar a estar imperial, amb llançaments que semblaven coets a la xarxa. Va repetir els 12 gols de l’anada. “Vam sortir molt mentalitzades des de l’inici i això ens va permetre agafar un bon avantatge. Sabíem que llavors depeníem de nosaltres. Al final es va complicar amb algunes pèrdues nostres, accions dubtoses i el bon nivell del rival, però vam saber resistir amb l’ajuda de la nostra afició. Ha estat una classificació molt treballada”. Reconeix que “el nostre gran objectiu de la temporada eren les fases. Ara encara no som conscients del que hem aconseguit, de l’enorme dificultat d’arribar fins aquí. Hem de gaudir i continuar en la mateixa línia”.

La Maria Monllor també destacava el paper de l’afició desplaçada. “Ens ha donat molta força, sobretot en els moments difícils. A la primera part hem sortit molt endollades i hem gaudit del joc. Al final ha tocat patir, però així encara ho celebrem més”, subratlla.