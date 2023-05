T’ha tocat ser a la mesa electoral? Les ‘excuses’ que serviran per lliurar-te’n

Falta menys d’un mes per a les eleccions municipals i en els pròxims dies arrencarà la campanya per part dels partits. Una de les informacions rellevants és la llista definitiva de les candidatures, que s’han anunciat en el ple d’aquest dimarts a Sabadell. En la mateixa jornada, s’han designat per sorteig els membres de les meses electorals.

Qui en forma part?

Qualsevol ciutadà de Sabadell que estigui censat i tingui menys de setanta anys i que sàpiga llegir i escriure pot ser escollit per formar part d’una mesa electoral. En el cas de tractar-se del president o la presidenta de la mesa, serà necessari tenir batxillerat, formació professional o el graduat escolar. A més, es designen dos suplents per a cadascuna de les persones que integren la mesa electoral (dos per cadascun dels vocals, i dos pel president o presidenta). La persona designada com a membre d’una mesa electoral rep una notificació i un manual d’instruccions.

És obligatori si em toca?

Sí, a més de ser un deure ciutadà, és una obligació. El seu incompliment està castigat per la llei amb pena de presó de 3 mesos a 1 any o multa de 6 a 24 mesos.

Quines causes es poden al·legar per dispensar l’assistència?

Poden tenir excusa legal les persones següents, sempre que presentin una justificació documental:

Els i les membres de les juntes electorals

Les persones candidates i suplents a les eleccions convocades

Les persones interventores i apoderades designades amb anterioritat a la notificació del nomenament de membre de mesa

Els/les militars en actiu

Les persones malaltes, hospitalitzades o no

El personal embarcat

Les persones inelegibles

Persones majors de 65 anys

Qualsevol altra persona que tingui una causa justificada i documentada suficientment.

La condició de persona que integra la mesa electoral només es perd una vegada la junta electoral de zona corresponent accepta l’excusa al·legada per la persona designada.

Des de la data de la notificació, les persones designades com a membres d’una mesa electoral, ja sigui en qualitat de titulars o suplents, i que tinguin una causa justificada, disposen d’un termini de 7 dies naturals per presentar aquestes al·legacions davant la junta electoral de zona (JEZ) corresponent al seu municipi de residència.

Quins drets tenen els membres de la mesa?

Els/les presidents/es i els/les vocals de les meses, així com els/les suplents que siguin finalment designats o designades com a membres titulars de la mesa, tenen alguns drets per formar part de l’organització de la cita electoral.

Percebre una dieta.

Estar protegits o protegides pel sistema de la Seguretat Social davant les contingències i situacions que puguin derivar-se de la seva participació en les eleccions.

Gaudir d’un permís retribuït corresponent a la jornada completa del dia de votació, en el cas que no gaudeixin de descans setmanal aquell dia.

En tot cas, tenen dret a una reducció de la jornada laboral de les cinc primeres hores el dia immediatament posterior.

Aquests permisos, de caràcter no recuperable, els seran retribuïts per l’empresa un cop justificada l’actuació com a membre de mesa.