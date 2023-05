Consulta si ets membre d’una mesa electoral a Sabadell el 28-M

El proper 28 de maig es celebren eleccions municipals i és per això que l’Ajuntament de Sabadell, en sessió plenària, va celebrar aquest dimarts un sorteig públic per designar les persones que hauran d’exercir la presidència i la vocalia de les meses electorals durant la jornada electoral. En total, les meses estaran formades per 2.223 persones de la ciutat. Alhora, el nombre total d’electors que figuren a les llistes definitives del cens de la ciutat és de 156.526.

D’entre tot l’electorat, 124.077 persones compleixen amb els criteris per ser nomenats membres de les meses electorals. De fet, les condicions establertes legalment per ser membres de mesa són ser menor de 70 anys el dia de la votació –tot i que amb 65 anys poden demanar de ser substituïts– i major de 18 anys el dia del sorteig. I, com a mínim, saber llegir i escriure.

Pel que fa als càrrecs de les meses electorals es trien 9 persones per mesa (1 president titular i 2 suplents; 1 primer vocal titular i 2 suplents, i 1 segon vocal titular i 2 suplents), de les quals el dia de les eleccions se n’hi hauran de quedar tres: un president i dos vocals. El president o presidenta ha de tenir el títol de batxillerat, FP2 o superior. Els vocals es trien entre la resta d’electors possibles.

Hi haurà 59 col·legis i 247 meses electorals. Els nomenaments es començaran a notificar a partir d’aquest dimecres. Si alguna persona nomenada té una causa justificada i documentada que li impedeixi d’acceptar el càrrec, disposarà d’un termini de 7 dies des de la notificació per al·legar davant la Junta Electoral de Zona, situada a l’edifici dels Jutjats de Sabadell (av. de Francesc Macià, 34-38, 1a planta). L’Ajuntament ha habilitat la consulta telemàtica del cens electoral de Sabadell per tal que la ciutadania pugui consultar la informació sobre el seu col·legi i mesa electoral.