Alcaldes del Vallès demanen un acord per aturar la vaga d’autobusos interurbans

Els alcaldes de Barberà, Castellar, Cerdanyola i Badia del Vallès demanen a Moventia i al comitè d’empresa un acord per aturar la vaga dels autobusos interurbans que va començar l’11 d’abril passat i afecta el servei els dimarts i dijous. Els batlles s’han reunit al Consell Comarcal del Vallès Occidental aquest 4 de maig i, insten les dues parts “a no aixecar-se de la taula fins a arribar a un acord que permeti restablir el servei amb normalitat”.

Per la seva part, la direcció de Sarbus i La Vallesana, empreses de Moventia, també ha comunicat aquest dijous que reitera “la voluntat de negociació amb el comitè d’empresa” per “assolir un acord el més ràpid possible per reprendre la normalitat dels serveis”.

Propostes de millora

La direcció ha presentat als treballadors un conjunt de propostes que inclouen una millora salarial, a banda d’altres millores retributives i de les condicions dels empleats en el seu lloc de treball. I es compromet a treballar amb els ajuntaments per incorporar un altre dels punts importants de la negociació com són els serveis WC per l’ús del personal de conducció durant el transcurs de les seves jornades laborals.

Els quatre municipis s’han ofert a prestar el seu suport per tal que finalment es pugui resoldre aquest conflicte laboral, que afecta en hores punta els usuaris de l’autobús interurbà que majoritàriament s’han de traslladar per feina, estudis o motius de salut.

Línies afectades:

C1 Sabadell – Castellar del Vallès

A1 Sabadell – Barberà del Vallès – Barcelona

B1 Sabadell – Barberà del Vallès – Badia del Vallès

B2 Sabadell – Barberà del Vallès – Cerdanyola – Ripollet

B3 Sabadell – Matadepera

B6 Sabadell – Barberà del Vallès – Badia del Vallès – UAB

C2 Sabadell – Terrassa – Martorell

C3 Sabadell – Castellar del Vallès – Sant Llorenç Savall

C5 Sabadell – Terrassa

C7 Sabadell (CAP Can Rull) – Hospital de Terrassa – Castellbisbal

A Terrassa: B8, C7, C5, C2, B9

A Sant Cugat: tot el servei urbà + A7, A4, B7, B8