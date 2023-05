Joan Garcia (Ciutadans): “Som l’única opció de l’espai del centredreta constitucionalista que pot ser útil”

Ara farà vuit anys, la formació taronja va irrompre amb força a l’Ajuntament de Sabadell, aconseguint fins a tres regidors. Uns resultats que repetiria quatre anys després, l’any 2019, convertint-se en la quarta força més votada entre els sabadellencs. Ara, amb el diputat Joan Garcia, qui va liderar la llista de Ciutadans el 2015 obtenint els millors resultats (més de 10.100 vots), esperen poder mantenir la seva presència al consistori, tot i les hores baixes que viu el partit taronja.

En l’àmbit nacional, Ciutadans ha viscut uns darrers mesos convulsos. Avui dia, quina és la situació del partit?

Quan estàvem a l’octubre, semblava difícil poder afrontar aquestes eleccions. Estàvem en un moment molt baix. Però ara la situació ha canviat: el partit i la marca s’estan recuperant, i això ens anirà bé de cara a les eleccions del pròxim 28 de maig. La política l’has d’afrontar amb una certa il·lusió, perquè per estar patint millor no ser-hi.

Uns comicis en què l’exregidor de Ciutadans Adrián Hernández optarà a entrar al consistori amb el PSC. Li va sobtar la decisió?

Molta gent de la ciutat m’ho havia dit, però jo confiava en el que explicava l’Adrián, comentant que volia deixar la política per un temps, en definitiva, desmarcar-se una mica de tot. Sempre he confiat que la gent posa per sobre els seus objectius més propers a la seva dignitat, i al final, la dignitat té un preu i no l’has de vendre per qualsevol preu.

També sobre Sergio Salcedo?

Tant ell com l’Adrián –Hernández– no han sabut afrontar la realitat. Quan estàs en un partit polític, hi ets quan va bé i quan va malament perquè creus en unes idees. Quan un veu per sobre l’últim any l’activitat d’oposició i del mateix partit a Sabadell, que va ser bastant nul·la, comença a pensar que ja hi havia una certa visió. S’ha d’agrair el treball, però s’han equivocat en la forma de vendre la seva dignitat, i en política tot compta i al final acaba passant factura.

Les enquestes preveuen que el PP pugui tornar a entrar al consistori. Davant aquest escenari, sumat a l’ombra de l’extrema dreta, li preocupa que el vot constitucionalista de dreta es pugui fragmentar?

Estem un espai molt concret, entre el PSC i el PP. No em preocupa que Vox o que el PP tregui vots perquè els vots són dels ciutadans i són ells qui decideixen. Em preocuparia si ningú revisés les propostes que fa tothom. El nostre patriotisme ciutadà, liberal, difereix molt de la visió del segle XIX de Vox. D’altra banda, el PP també té una història de fracàs durant molts anys. Nosaltres som l’única opció de l’espai constitucionalista, de l’espai centre-centredreta que pugui ser útil, tal com hem fet els darrers vuit anys.

Des de l’òptica de Ciutadans, quina diagnosi fa de la ciutat després de quatre anys de mandat de Marta Farrés?

Si posem en perspectiva que veníem d’una etapa molt convulsa, amb el final de l’etapa del bustisme, amb un fracàs rotund com a projecte polític, i d’un intent del govern quadripartit de transformació, que també va fracassar, per poc que es fes a la ciutat s’acabaria notant. La Covid no ho aguanta tot, i que tal com vam fer públic el nivell d’execució dels pressupostos fos inferior al 30%, ens diu que aquest govern no ha treballat o que no ha tingut la capacitat per fer-ho.

I què ha estat? Incapacitat o falta de treball?

Creiem que ha estat una qüestió d’incapacitat perquè tenint els recursos no ha estat capaç de tirar-los endavant. I el més preocupant és que el govern d’ara repeteix, gairebé, amb les mateixes persones de l’anterior mandat. Darrerament, ens hem trobat amb anuncis per part del govern que faran obres, així com una ciutat aixecada a última hora per fer la sensació que fan coses quan no s’han fet.

Uns defensen que Sabadell està en marxa i vosaltres que no hi ha projecte.

Sabadell no té projecte ni a mitjà ni a llarg termini. La ciutat s’ha d’adjectivar, necessitem adjectius per a la nostra ciutat. I s’han de construir, els adjectius, amb una visió de futur. El PSC, d’alguna forma, és bustisme. Són hereus d’aquella forma de fer política amb iniciatives de posar flors als carrers i fanals. Iniciatives que són errònies i no ens porten enlloc.

Un adjectiu podria ser ciutat aeronàutica. Quina proposta té Ciutadans al voltant de l’Aeroport?

És una infraestructura que ens fa ser diferents de la resta, per tant, podria ser un adjectiu. Però necessitem un govern actiu, que busqui aliances, però en l’àmbit internacional i convertir, perquè no, Sabadell com el cas de Tolosa. Si vols crear un espai aeronàutic, s’ha de treballar en una línia clara: qui ho gestionarà, qui serà la persona de referència… Buscar aliances amb el sector privat, perquè si és del sector privat, no ens servirà. L’Aeroport es troba en el nus més important de comunicació de Catalunya, i si no atraus més empreses, l’única que ha vingut, després d’un any i mig de l’anunci del Hub Aeronàutic, segurament acabarà marxant.

Una de les propostes estrella de Ciutadans és la creació d’una Ronda Sud. Creu fermament en aconseguir el suport dels diversos actors, si ara com ara encara s’està negociant la ronda Nord?

És necessari per a la ciutat, no només la ronda Nord sinó la Ronda Sud, que connectaria Sant Pau de Riu-sec, Barberà, Santiga, Santa Perpètua… Un projecte que ningú treu, però que creant aquesta connexió entre les dues rondes es podrien fer els diversos projectes de pacificació a diversos trams de la carretera de Barcelona, des de la plaça de la Creu de Barberà fins a Barberà, la ronda Europa o el carrer Calders.

Parla d’atraure empreses d’àmbit internacional. Com ho farà per vendre Sabadell més enllà de l’àmbit nacional. Que vinguin a la ciutat, enlloc, per exemple, del polígon de Sant Joan, a Sant Cugat?

El primer que hem de fer és mirar perquè s’instal·len a Sant Cugat. Es parla molt de sòl industrial, però la ciutat no té l’espai per tenir la indústria d’abans amb grans centres industrials. Hem de buscar inversió de qualitat, generat pols de sinergia concrets, amb activitats concretes, com per exemple, salut i innovació, en l’àmbit sanitari, o activitats com el disseny en el tèxtil, amb salaris de qualitat. Hem de fer que un inversor de Bilbao, Madrid o Milà quan vingui a la regió metropolitana Sabadell sigui important per molts motius. Per això hem de construir una ronda Nord i Sud a la ciutat.

I pel que fa a l’oci nocturn, ara que recentment es va regular la normativa, quina és la seva intenció?

Ha de tornar a concentrar-se en algun espai de la ciutat. S’havia parlat de Sant Pau de Riu-sec. No poder tornar a convertir l’oci comarcal que teníem, pràcticament metropolità, a la Zona Hermètica. Sí que podem tenir un espai d’oci concentrat a diversos llocs, però no difuminat que acabi arribant a zones residencials, tal com va passar. S’ha de generar de nou i retrobar-nos amb alguns espais que teníem abans.

Entre les propostes del seu programa, parla d’aturar les ocupacions, amb els agents cívics. La darrera llei que vostès en el Parlament van votar a favor només afecta els grans tenidors. Com aturareu les ocupacions conflictives dels petits propietaris?

La tasca dels agents cívics serà informar, perquè hi ha molts veïns que no coneixen els drets o com es realitza aquesta desocupació. No parlo de famílies vulnerables, encara no es pugui amagar tot dins aquesta vulnerabilitat. L’ocupació la tenim concentrada a llocs concrets de la ciutat i això requereix que l’Ajuntament sigui la primera barrera o porta de resposta. Hem de reforçar aquest espai i actuar de forma ràpida, abans de l’ocupació.

Entre les propostes, una baixada de la fiscalitat i més eficiència. Viable o populista?

Estem convençuts que en els impostos hi ha marge si reduïm una sèrie de despeses. Primer de tot volem fer una auditoria econòmica per veure quins serveis de l’Ajuntament no són eficaços i redistribuir-los en altres àrees. En cap cas parlem que hagin de marxar. S’han de prendre una sèrie de decisions per donar més capacitat al ciutadà i passar millor el dia a dia. Això fa incentivar la mateixa activitat i pot generar més activitat econòmica. En aquesta línia, i per tal de millorar la vida i la conciliació familiar, també volem incidir-hi, per exemple, en el tema dels menjadors escolars.

Reduir un impost com l’IBI, de competència municipal, reduiria, per exemple, el múscul per a fer noves inversions a la ciutat.

Estem convençuts que aquest en concret es pot reduir, com també els impostos que paguen els hostalers per si volen ampliar les terrasses. Al final, nosaltres no depenem directament d’impostos propis, sinó de transferències d’àmbit nacional i autonòmic, i des d’aquí demanem un increment, una millora de l’autonomia econòmica.

En matèria d’habitatge, Ciutadans parla de la construcció de 700 habitatges públics. Hi ha suficient sòl?

Tenim el terreny municipal per fer-ho i creiem que amb la col·laboració del món privat, des de Vimusa s’acceleraria. L’eficiència la trobem aquí. El govern de la ciutat va anunciar la construcció de més de 500 habitatges i acaba només havent-ne entregat 50. Xifres que són totalment ineficaces.

El SurfCity ha estat notícia recorrent des de l’anunci de la construcció de la piscina d’onades. Quina alternativa proposa Ciutadans?

S’ha de congelar, parar. Tampoc donarem suport als que diuen que s’ha de renaturalitzar. Aquell espai s’ha de dedicar a una altra cosa… Tampoc vull llençar-me per a un projecte, perquè si no faria com l’alcaldessa, quan li va arribar a la taula aquest projecte. La rica societat civil és qui ha de fer propostes per ocupar aquell espai, si bé és cert que tampoc hi ha pressa per fer una inversió allà. No crec que sigui el moment, i menys en el context d’emergència per sequera. Ha de ser el món de l’esport qui decideixi.

Amb qui s’asseuria Joan Garcia a partir del 29 de maig?

Ens asseuríem a parlar amb tothom, encara que en alguns casos no fossin per parlar de cap projecte de futur. Hi ha una sèrie de valors que per nosaltres són bàsics, com de visió de futur, que no es poden superar o eliminar. Com el nostre programa, en què no renunciarem al bilingüisme institucional. Asseure’ns amb el nostre espai constitucionalista és molt fàcil. O realment ens quadra moltíssim amb el que ens arribi de l’altre costat o no donarem suport a cap força política. El 2015 i el 2019 ja ens vam votar a nosaltres mateixos, com a proposta de ciutat. Volem ser útils per a la ciutadania i el que no farem és perdre oportunitats. Si no estem al govern, farem una oposició constructiva, si bé és cert que no volem deixar fora a cap possibilitat.

Què seria per a Ciutadans un bon resultat a les eleccions municipals?

Per un costat, mantenir la presència al consistori. I per l’altra, reconstruir un espai polític més municipalista, liberal, i que sigui proper al centredreta i centreesquerra constitucionalista a la ciutat, perquè hi ha molta gent que es troba propera aquest espai i que no té un partit. Aquest és el nostre objectiu més enllà del 28 de maig. Ens presentem a les eleccions perquè ens hem de presentar, però això no vol dir que no aspirem a qualsevol cosa. Qualsevol escenari ens pot ajudar a construir aquest espai.