Sabadell commemora la Setmana del Comerç Just

Del 2 a l’11 de maig a la ciutat se celebra la Setmana del Comerç Just. Durant aquests dies s’han programat tallers i xerrades per promoure el consum ètic, responsable, de proximitat i que tingui en compte el medi ambient així com els drets de les persones. Com a acte central, aquest dissabte, la plaça del Dr Robert ha acollit una jornada plena d’activitats per a celebrar el dia del Comerç Just.

Acostar productors i consumidors

La cita ha estat promoguda per diverses entitats de l’àmbit de cooperació i les finances ètiques: la Comissió d’Educació per a la Ciutadania Global del Consell de Solidaritat i Cooperació, Economia Social i Solidària, Finances Ètiques i Oxfam Intermón. “Avui reivindiquem un comerç sense explotació, que afavoreix els productors i que respecta els drets humans”, ha explicat Marcel Torres, organitzador de l’acte i membre d’Agermanament Sense Fronteres. “Sobretot busquem sensibilitzar la població i que entenguin perquè cal apostar per aquesta mena de comerç”, ha afegit. Segons Torres, com a sabadellencs és important que coneguem les cooperatives i entitats que promouen aquest estil de consum: “És tota una filosofia que busca acostar productes i consumidors”.

Una de les altres entitats responsables ha estat Oxfam Intermón. Així ho ha explicat Francesc Vives, coordinador del comitè de Sabadell. “Fa més de 20 anys que treballem amb aquesta reivindicació, perquè hi ha vida més enllà del comerç tradicional”, ha afirmat. “És un estil beneficiós tant pels productors com pels consumidors, ja que es garanteixen drets i també són productes més sans en ser ecològics”.

En clau local també hi ha estat el Teler Cooperatiu, xarxa d’economia solidària que agrupa diverses entitats cooperatives de la ciutat. “Cada cop hi ha més projectes d’aquest estil a la ciutat, a poc a poc anem prenent consciència ciutadana i ara cal que les administracions s’hi impliquin més”, ha comentat Violeta, membre del Teler.

La jornada d’aquest dissabte també s’ha complementat amb actuacions de dansa urbana, com la coreografia del rap “Futur just”, i l’espectacle infantil “Karibu! Cançons i danses per un món més just”. També hi ha hagut carpa amb jocs infantils, tallers de samarretes i una on s’ha pogut comprar productes de comerç just.