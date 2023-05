El col·lectiu Espartanas realitza un repartiment d’aliments solidàri

“Ajudar als més necessitats”, aquest és el principal objectiu d’Espartanas Cooperativa Internacional. Per aquest motiu, el matí de dissabte han realitzat un repartiment solidari d’aliments. L’acte s’ha dut a terme a l’Avinguda Francesc Macià on han repartit una 60a de racions a aquelles famílies que, prèvia inscripció, s’han acostat al punt de recollida. Cada ració ha comptat amb un plat d’arròs, un d’amanida i una beguda, aliments que ha aportat Ke Rikera Catering com a col·laboradors.

“Hem aprofitat que s’acosta el dia de la mare per fer un petit obsequi a aquelles mares que es troben en una situació de vulnerabilitat”, ha explicat Yeni Rivera, presidenta d’Espartanas. La iniciativa va néixer l’any 2019 finançada per dues empresàries. El seu primer acte va ser entregar roba a plaça Espanya, acte en el qual van assistir 150 persones. “Això ho fem per combatre la pobresa i vulnerabilitat generades el sistema econòmic, la COVID o la inflació”, ha afegit Rivera.

Actualment, el col·lectiu està format per 22 sabadellencs provinents de l’Amèrica Llatina i es troba vinculat a l’Associació Boliviana de Barcelona. De cara a futur, l’associació té 3 projectes en marxa. El primer és la construcció d’una escola a Guinea Bissau. La segona finançar dues operacions de joves vulnerables a Bolívia. I la tercera un donatiu d’equipament mèdic a Colòmbia.