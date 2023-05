Ciutadans defineix els eixos de la campanya electoral

L’alcaldable de Ciutadans a l’Ajuntament de Sabadell, Joan Garcia, ha anunciat aquest dimarts a la tarda els eixos principals per on pivotarà la proposta de la formació taronja de cara a les eleccions del pròxim 28 de maig.

Acompanyat pels regidors José Luis Fernández i Ramón García, a més del número sis de la llista, Josep Ache, l’alcaldable no ha dubtat a assegurar que “Ciutadans ha estat, és i serà necessari a la ciutat”. Tot i que avui no ha desgranat el programa, sí que ha avançat que l’eix principal de Ciutadans serà que “cada ciutadà pugui desenvolupar el seu programa de vida lliurement”. En aquesta línia ha assegurat que les famílies serà un dels eixos, mentre que l’altre serà una aposta decidida per una ciutat innovadora. “Poca gent és capaç de definir amb un adjectiu la ciutat. Ara com ara no hi ha projecte ni visió més enllà d’una legislatura. Prova d’això és el % d’execució d’aquest govern, inferior al 30%“.

Finalment, i preguntat sobre el paper que pot jugar el Partit Popular a l’hora de restar protagonisme a Ciutadans, Garcia ha estat contundent en afirmar que “la diferència d’un partit i altre a la ciutat és abismal, a part de contribuir en el cas Mercuri. El millor que pot fer la senyora Santos és no presentar-se i concentrar el vot a Ciutadans“.