De Sabadell al món: 7.338 sabadellencs fan vida fora del país

DNI, unes quantes mudes i un passatge d’anada. Cada cop són més els sabadellencs que decideixen fer les maletes per viatjar fora del país: segons els darrers registres de l’Idescat que ha recollit l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, 7.338 persones de Sabadell ara fan vida a altres països. Una xifra que ha anat augmentant any rere any: pràcticament un 2% en un any i un 87% al llarg de la darrera dècada.

On ens establim? Pràcticament, sis de cada deu persones que fan les maletes i marxen a l’estranger viuen a Europa i el 35,9% al continent americà. El Vallès ha creat arrels a una cinquantena països diferents. El top 3 de països escollits són europeus: França, el més proper, es manté un any més com el país el destí preferit dels sabadellencs i vallesans, seguit d’Alemanya i del Regne Unit. A continuació, se situen dos Estats del continent americà: els Estats Units i l’Argentina.

Les facilitats de viatjar entre els països que formen part de la Unió Europa és un impuls per a fer-ho, segons apunten els experts. Però el Regne Unit continua sent un dels preferits tot i no formar part de la UE. “Hi ha moltes oportunitats per a la gent jove que vol viure l’experiència i aprendre l’idioma, i els sous no estan malament, també està força a prop de Sabadell”, explica la Gemma, una jove sabadellenca que hi va viure durant més de 3 anys i tot just ha decidit tornar a la nostra ciutat.

Els perfils: en edat laboral

La majoria dels desplaçaments es donen entre persones que es troben en edat laboral: quatre de cada deu sabadellencs que estan fora tenen entre 15 i 44 anys. I una part important dels moviments residencials desplacen a tota la família, atès que 2 de cada deu persones vallesanes que resideixen a l’estranger tenen menys de 15 anys.

Aquest sentit, els investigadors del Centre d’Estudis Demogràfics de la UAB, Joan Garcia i Pau Miret, apunten que les motivacions principals són la cerca de feina i millors condicions de vida. I surten més ells o elles? Segons les darreres dades, són dades força igualades: les dones són el 49% dels residents a l’estranger, mentre que els homes representen el 51%.

Una realitat a tota la comarca?

El total de població resident a l’estranger de municipis del Vallès Occidental era de 25.628 persones. Les dues capitals són les que concentren un major nombre de població vallesana residint a l’estranger, Sabadell el 28,6% i Terrassa un 29,9%.

A més distància, se situen Sant Cugat del Vallès amb el 12,2%, Rubí amb el 7,6% i Cerdanyola del Vallès amb el 5,1%. Només tres municipis de la nostra comarca van disminuir el nombre de persones residents a l’estranger respecte de l’any anterior: Sentmenat (-3,3%), Sant Llorenç Savall (-3,2%) i Matadepera (-1,2%).

Sabadell, ciutat atractiva

Sabadell, però, també és receptora de nouvinguts: la nostra ciutat va batre rècords el 2020 de població estrangera, amb pràcticament 30.000 persones d’altres nacionalitats, un 2,3% més respecte al 2019. La ciutat va guanyar més de mig miler de persones arribades d’arreu del món, tot i que l’increment més elevat el van protagonitzar els nascuts a Colòmbia (+12,9%), Veneçuela (+10,7%) i Hondures.

Al Vallès Occidental, els municipis amb els percentatges més alts d’immigració són Terrassa, Montcada i Reixac, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Ripollet i Rubí, tots per sobre de la mitjana comarcal. Les persones que arriben a Sant Cugat del Vallès venen de països de la Unió Europea mentre que a Terrassa, Montcada i Reixac, Sabadell, Ripollet i Rubí, la major part són procedents de l’Àfrica i Amèrica del Sud.