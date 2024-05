El filial del CE Sabadell aconsegueix l’ascens a Tercera Federación

Victòria i ascens. El filial del CE Sabadell s’ha imposat a l’Europa ‘B’ a la Nova Creu Alta (1-0) amb un gol sobre la botzina i ha certificat el seu ascens a Tercera Federación. En un enfrontament disputat i amb poques ocasions, els de Conrad Garcia han aprofitat una de les poques ocasions del partit per a assegurar-se el segon lloc.

Des de l’inici el joc ha estat espès als dos costats del camp. Únicament Miquel Ustrell ha accelerat el ritme quan ha pogut rebre. I és que les primeres ocasions han estat per a l”11′ arlequinat. Primer amb una rematada al lateral de la xarxa i, minuts més tard, amb un xut des de la frontal que ha parat el porter. No obstant això, l’Europa s’ha notat més còmode sobre el terreny de joc.

Al ritme de Sergi Samso, els visitants han arribat amb relativa comoditat sobre l’àrea sabadellenca tot i no gaudir de grans ocasions. A la segona meitat, ha sortit millor el Centre d’Esports i ha començat a tenir les millors ocasions. La més clara, als peus d’Alberto Salamanca, amb una rematada a boca de canó que ha salvat el porter.

També Iván Bustamante ha tingut una bona oportunitat amb una rematada de cap aturada de nou pel meta barceloní. Al tram final, amb els dos equips fosos, l’Europa ha tingut major domini, però, de nou, no ho ha traduït en arribades clares més enllà d’un xut de Jueln aturat per Nico Pereira. I quan tot semblava fet, ha aparegut Jose Enrique. El davanter ha caçat una pilota dins l’àrea després d’una centrada de Javi López per a posar l’1 a 0 que acompanyat dels empats d’Atlètic Lleida i UE Vic, confirma el retorn del Sabadell ‘B’ a Tercera Federación set temporades després.