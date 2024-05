El Sabadell s’acosta al precipici després d’una nova desfeta a Tarazona (3-1)

Més a prop del precipici. El Sabadell, víctima de la seva fragilitat defensiva, ha caigut a Tarazona i veu molt a prop el fantasma de la Segona Federació quan només queden sis punts per disputar. Dos gols abans del descans l’han deixat estabornit i només després del 3-0 de l’exarlequinat Dieste ha donat símptomes de reacció. Ha escurçat diferències Marcos Baselga transformant el primer penal a favor de la temporada, però ja era massa tard. Un cop molt dur pels tres-cents seguidors desplaçats al Municipal aragonès. Ara ja només queda el ferro calent de les matemàtiques i confiar en la resta de resultats de la jornada per continuar vius.

L’esperat retorn de Pau Resta ha estat la principal novetat a l’onze d’Óscar Cano, en detriment de Ricard Pujol, formant trident a l’eix defensiu amb Amelibia i Sergi Maestre. També ha recuperat la titularitat Abde per acompanyar Baselga i Vladys a l’atac. S’han quedat fora de la convocatòria Antonio Moyano -amb una lesió al bíceps femoral- i Manel Martínez, en aquest cas per decisió tècnica.

El partit, amb una temperatura d’estiu, ha començat amb moltes precaucions. Cap equip volia assumir riscos innecessaris. La sensació és que el Sabadell tenia ben controlat el partit. Només això. Li costava moltíssim sortir a la contra enmig d’un futbol directe absolut. Se sabia del perill del conjunt aragonès en les accions a pilota aturada. Durant la setmana havia insistit Óscar Cano per mantenir una màxima concentració. Doncs en el minut 25, un servei de cantonada ha sorprès tota l’estructura defensiva arlequinada i el lateral San Emeterio, gairebé de rebot i sense voler, ha impulsat la pilota al fons de la xarxa tot sol en el segon pal. Inconcebible concessió. Una més aquesta temporada de malson.

L’1-0 era l’escenari ideal per a un Tarazona habituat a defensar marcadors al seu estadi. El Sabadell ha intentat reaccionar, però s’ha mostrat incapaç de generar perill. El primer xut entre pals ha arribat en el minut 36, obra d’Abde -qui ha vist una groga i serà baixa contra el Poferradina-, molt fluix i sense problemes pel porter Salvi, un dels més destacats de la categoria. La situació encara ha empitjorat abans del descans, quan Liberto Beltran s’ha beneficiat d’un rebuig davant Pau Resta -s’han demanat mans prèvies- per encarar i superar Ortolá establint el 2-0. La desfeta encara hauria pogut dimensions pitjors si el travesser no hagués rebutjat un xut del mateix Liberto. Una primera part per oblidar.

Penal anecdòtic

Calia gairebé una missió impossible a la represa per evitar el cataclisme. Difícil. El Tarazona ha fet una passa enrere, confiant en la seva fortalesa defensiva. El Sabadell necessitava un gol ràpid per entrar al partit i mantenir opcions, almenys, de salvar un punt. El mur aragonès ha estat impenetrable. Óscar Cano ha donat entrada a Marru per Sergi Maestre abans que l’exarlequinat Cristian Dieste fes el seu primer gol amb la samarreta vermella, deixant un 3-0 que semblava la sentència.

El primer penal de la temporada a favor, provocat i executat per Baselga, ha permès alimentar alguna esperança. També ha ingressat David Soto per un inoperant Abde. El Sabadell s’ha bolcat amb més cor que idees, sense trobar el camí del gol. Fins i tot el travesser ha jugat en contra, evitant el que podia ser el 3-2. S’ha consumat una derrota que deixa el Sabadell al límit. Només li queda sumar els sis punts i esperar per evitar el segon fracàs esportiu més greu de la seva centenària història.

Gran ensurt

Quan gairebé es complia el minut 95, un fortíssim xoc entre Amelibia i Toni Herrero, de cap, ha provocat un gran ensurt. Durant uns minuts, el silenci s’ha apoderat de l’estadi veient ambdós jugadors estesos, i estabornits, sobre el terreny de joc. Ràpidament, han saltat les assistències d’ambdós equips, fent gestos d’alarma. Després d’uns eterns minuts d’espera, els jugadors han pogut aixecar-se entre els aplaudiments de tot el públic, en un detall molt esportiu.

FITXA TÈCNICA

Tarazona: Salvi; San Emeterio, Pedreiro, Trillas, Amoah, Keita, Carlos Javier (Kortazar, m. 70), Álex Gil (Fer Cano, m. 70), Cubillas (Ramon Bueno, m. 80), Liberto (Dieste, m. 59) i Gnali (Guiu, m. 70).

Sabadell: Ortolá; Astals, Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Carles Salvador, Abde (Soto, m. 72), Sergi Maestre (Marru, m. 59), Baselga, Marc Domènech i Vladys.

Àrbitre: Juan Antonio Campos Salins (Comitè murcià). Grogues: San Emeterio, Trilles, Guiu; Abde.

Gols: 1-0, minut 25: San Emeterio; 2-0, minut 43: Liberto; 3-0, minut 67: Dieste; 3-1, Marcos Baselga.

Incidències: 1.200 espectadors al Municipal de Tarazona, amb la presència d’uns 300 seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO