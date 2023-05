L’Entesa reclama que es rehabiliti la malmesa escultura ‘Camí de la Salut I’

L’Entesa per Sabadell, moviment vinculat a la Crida, denuncia l’estat en què es troba l’escultura ‘Camí de la Salut I‘ i reclama que l’Ajuntament la rehabiliti. A finals de març passat, l’Entesa va presentar una instància denunciant aquesta situació i, en les darreres setmanes, el consistori la va retirar per “per valorar l’estat en què es troba, com es fa en altres casos d’escultures”, mentre “s’està estudiant com es pot millorar el manteniment de les escultures en general”.

En un comunicat, l’Entesa denuncia que “els responsables municipals es desentenen de la seva responsabilitat de vetllar pel bon estat de les escultures”, i acusen l’Ajuntament de no tenir interès per conservar el patrimoni de la ciutat, ja siguin edificis, les Coves de Sant Oleguer o escultures com aquesta. “La desídia del govern municipal pel patrimoni és notòria”, assegura l’Entesa. A part de rehabilitar-la, el moviment local espera que es dignifiqui l’espai on estava l’escultura i que es protegeixi per evitar que sigui malmesa de nou.

L’escultura ‘Camí de la Salut I’ la va fer el sabadellenc Anton Puigdomènech i està ubicada a la cruïlla del carrer de Pelai Briz amb la carretera de Caldes. Es tracta d’una columneta que indicava l’itinerari per a vianants a la Salut. Amb l’interès afegit que, a través d’un tub, es podia veure el campanar del Santuari. Forma part del recull d’escultures al carrer fet pel Museu d’Art de Sabadell.