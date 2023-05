Gabriel Fernàndez (ERC) exigeix que es construeixi l’estació de Can Llong de Rodalies

El candidat d’ERC a l’alcaldia de Sabadell, Gabriel Fernàndez, exigeix que l’estació de Can Llong de Rodalies sigui una realitat al més aviat possible.

L’alcaldable critica el paper del govern de Marta Farrés (PSC) en aquest sentit, perquè després de quatre anys de mandat, “ens han mentit, els d’aquí i els d’allà. L’estació continua sense estar ni tant sols projectada, no hi ha cap partida pressupostària”. Tot i que no hi ha una partida per construir pròpiament l’equipament, els pressupostos estatals del 2023 sí que contemplen destinar 100.000 euros per fer l’estudi informatiu del projecte.

Fernàndez critica la manca d’inversió a Rodalies per part del govern espanyol, històricament i sigui del color que sigui. El republicà assegura que Catalunya pateix diàriament una “desiversió manifesta durant dècades” i, com a ciutat afectada, lamenta que el govern de Sabadell “no hagi obert mai la boca per defensar els interessos de la nostra gent”.

Per això, el republicà vol que es facin inversions immediates, es traspassin immediatament totes les competències a la Generalitat i es construeixi l’estació de Can Llong. Per millorar la qualitat de vida dels sabadellencs i acabar amb “la incertesa i el mal servei” de Renfe. L’alcaldable assenyala directament “els culpables d’aquest mal servei, que són aquells que tenen les competències per portar-lo, i és el PSC, responsable de la gestió”.

Plantar cara i defensar els veïns

Gabriel Fernàndez vol ser el pròxim alcalde de Sabadell per poder “plantar cara i defensar els veïns” que cada dia agafen l’R4 i “pateixen aquesta desgràcia que és el servei de Rodalies, l’R4 concretament”. “Vull ser alcalde per indignar-me davant d’això que és indigne, el tracte que tenen els nostres veïns i veïnes cada vegada que agafen l’R4”, afegeix.

En un acte d’ERC a Barcelona, ahir dijous el sabadellenc i conseller de Territori, Juli Fernàndez, també va reivindicar que “els nostres interessos són els de la gent que agafa el tren, no els d’un ministeri o del PSOE”. El conseller va insistir en la necessitat d’un canvi en la gestió de Rodalies i complir amb les inversions pressupostades.