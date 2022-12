Sabadell i el Vallès han entrat a la llista dels pressupostos generals de l’Estat del 2023. Els comptes preveuen una inversió de 122 milions d’euros en noves infraestructures a la comarca. Entre els projectes del Ministeri de Transports hi ha actuacions més avançades, com les obres del Quart Cinturó fins a Terrassa, i d’altres que estan a punt de començar –el soterrament de les vies del tren a Montcada–. A la nostra ciutat, destaca l’esperada estació de Rodalies a Can Llong i l’estudi informatiu de la carretera entre Sabadell i Terrassa, que, al marge de la polèmica, fa el seu camí.

Fem un repàs, obra per obra.

1. Estació de Can Llong

100.000 euros

Can Llong espera a l’andana. Els trens travessen el barri, però cap d’ells s’hi atura. Després de dècades de lluita veïnal, i d’anys d’insistència per part de l’Ajuntament i de la Generalitat, el Govern espanyol ha inclòs l’estudi per construir l’estació de Rodalies als pressupostos generals de l’Estat. La nova parada se situaria a la ronda d’Europa, a tocar de la plaça de Lisboa.

L’estació beneficiaria més de 9.000 veïns del barri i uns 30.000 sabadellencs més, que tindrien una estació més a prop de casa. Molts d’ells han de caminar mitja hora per arribar a Sabadell Nord, l’estació més utilitzada de la ciutat (1.081.000 usuaris, l’any 2021), per sobre de Centre (1.022.000) i Sud (653.000).

L’horitzó amb què es treballa és l’any 2025. Abans caldrà passar per un llarg procés administratiu: s’ha de fer l’estudi informatiu, elaborar el projecte i licitar i adjudicar les obres. En paral·lel, el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias, posava feina a la Generalitat i l’Ajuntament: en una entrevista amb el Diari, condicionava l’estació a connectar Castellar i Matadepera amb Sabadell per carretera. Així mateix, proposava la construcció d’un aparcament i un park and ride, i recomanava a l’Ajuntament fer arribar el carril bici fins a la nova parada.

L’estació de Can Llong suposaria deixar enrere cinquanta anys d’infrafinançament a la xarxa ferroviària de la ciutat. Per trobar l’última gran obra, cal remuntar-se als anys setanta, quan es va soterrar la línia de Manresa per fer la Gran Via. Des d’aleshores, cap de les noves estacions que s’han plantejat –Rambla-Gran Via, Taulí i Can Llong– han arribat a ser una realitat. Només s’han fet remodelacions i millores sobre les estacions existents.

2. Carretera entre Sabadell i Terrassa

500.000 euros

La ronda Nord de Sabadell i Terrassa, la carretera que ha de connectar les dues ciutats amb Castellar, no apareix com a tal als pressupostos de l’Estat. Així i tot, tornen a preveure 500.000 euros per a l’estudi informatiu del tram del Quart Cinturó entre Terrassa i Caldes de Montbui, que inclouria el tram sabadellenc. El projecte, de totes maneres, està encallat per falta de consens: el Govern de la Generalitat rebutja aquesta infraestructura i aposta per perllongar la ronda Oest sabadellenca fins a Castellar i millorar la connectivitat interna de Terrassa.



3. Quart Cinturó fins a Viladecavalls

33 milions d’euros

Fora de Sabadell, el Quart Cinturó està més avançat. Els comptes de l’Estat inclouen una partida de 33 milions d’euros per al tram en obres entre Abrera i Viladecavalls. Les obres van començar l’any 2007 i, després de molts retards, encaren la seva fase final. Segons les previsions del Ministeri de Transports, els treballs s’haurien de culminar l’any 2023.

Un cop oberta, l’autovia servirà per connectar el Baix Llobregat i el Vallès Occidental i connectarà tres dels principals eixos viaris de Catalunya: la C-16, la C-58 i l’A-2. Els sabadellencs podran anar fins a Martorell en vint minuts sense haver de passar per la congestionada AP-7.

4. Soterrament del tren a Montcada

89 milions d’euros

El soterrament de les vies a Montcada i Reixac és un dels grans projectes d’infraestructura previstos a Catalunya, amb el permís de la futura estació intermodal de la Sagrera. Els comptes de l’Estat preveuen 89 milions d’euros per al soterrament de la línia R2 de Rodalies al municipi vallesà el 2023.

Això és només una part del pressupost. Aquesta mateixa setmana, el Consell de Ministres ha donat llum verda a una partida de 621 milions d’euros, un 33% per sobre del que s’havia previst fa un any. L’encariment dels preus dels materials ha obligat Adif a modificar el concurs públic.

El tram soterrat es construirà mitjançant pantalles i haurà de passar al llindar del cabal del riu Ripoll i per sobre de la C-33. Les obres haurien de començar l’any que ve i s’allargaran sis anys. Si es compleix amb el calendari, Montcada tindrà les vies soterrades el 2029.

5. A més: connexió entre l’R8 i l’S2

En el marc de les negociacions, el PSOE i ERC també van acordar la construcció de dos intercanviadors que seran clau per enllaçar el Vallès Occidental, l’Oriental i el Baix Llobregat en tren. Es tracta de les estacions de Volpelleres i Hospital General, a Sant Cugat, que permetrien connectar la línia R8 de Rodalies (Martorell-UAB-Granollers) amb els serveis d’FGC de Sabadell (S2) i Terrassa (S1). L’acord no es troba en cap partida dels pressupostos generals. S’està pendent de la signatura d’un conveni per tal que l’Estat cedeixi els diners a la Generalitat, i que aquesta última n’executi les obres.