Les eleccions municipals són molt a la vora i els partits acceleren per convèncer els electors, cridats a les urnes el pròxim 28 de maig per decidir qui governarà a Sabadell. En total, onze candidatures es presenten a la jornada electoral, amb unes llistes d’on hauran de sortir els 27 regidors que vetllaran per la ciutat els pròxims quatre anys.

Actualment, la distribució a l’Ajuntament fruit dels últims comicis presenta 10 regidors del PSC, 7 d’ERC, 3 de la Crida, 3 més de Ciutadans, 3 de Junts i la regidora no adscrita, Marta Morell. En total, 27 polítics que han treballat en el ple al llarg del darrer mandat. Ara, la partida comença de zero i la configuració de l’Ajuntament és una incògnita.

Com creus que quedaran les cadires? Quants regidors obtindrà cada formació? Participa en la porra del Diari. Els encertants optaran a guanyar unes ulleres, gentilesa de Portaòptics. En cas que hi hagi més de tres encertants, es farà un sorteig per decidir qui s’emporta el premi. Recorda que la suma ha de donar 27!

